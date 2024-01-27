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Çok sayıda erkek, kadın ve çocuğun katıldığı yürüyüşte, Filistin’e destek mesajları verildi. Yürüyüşün ardından kalabalık Kent meydanında bir araya geldi. Burada ilk olarak Kuran-ı Kerim okundu ardından, Filistin Alimler Birliği adına Dr. Nevvaf Tekruri halka hitap etti.

Van Filistin’e Destek Platformu Sözcüsü M. Garip Cesur, basın açıklaması yaparken, yürüyüşe destek veren isimler arasında AK Parti Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da yer aldı.

Vanlılar, Filistin'e yapılan destek yürüyüşüyle, dayanışma ve birlik duygularını ön plana çıkararak, Filistin halkına moral ve destek mesajları gönderdi.

Van Filistin Destek Platformu Sözcüsü M. Garip Cesur, yaptığı açıklamada; “İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 11 binden fazlası çocuk, 7 bin 500’ü de kadın olmak üzere toplamda 26 bini aşkın insan hayatını kaybetti.

64 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişiden fazla ise kayıp durumunda. İşgalci İsrail’in saldırıları sebebiyle ayrıca, 69 bini tamamen yıkılmış olmak üzere, 359 bin ev zarar gördü. 2 milyon sivil ise saldırlar sonucu Gazze içerisinde zorla göç ettirildi. Yiyecek ve barınağa muhtaç durumda” dedi.

İsrail’in büyük bir soykırım gerçekleştirdiğine vurgu yapan M.Garip Cesur, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Filistin’de uygulanan sistematik zulüm ve işgal tüm dünyaya rağmen gerçekleştiriliyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor; Gazze halkı abluka altında, açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor.

Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladığını haberlerden seyrediyoruz. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor.”

Açıklamada, “Refah sınır kapısı açılsın, Gazze nefes alsın. İsrail ile ticari ilişkiler durdurulsun ve İsrail’e yaptırımlar uygulansın! Türkiye’de İsrail’i koruyan ve ümmetin başına bela olan ABD üsleri kapatılsın! Ve yine buradan yineliyoruz ki; Gazze için acil ve süresiz ateşkes ilan edilmelidir. Refah Kapısı mutlaka açılmalıdır! Özellikle Gazze’nin kuzeyine yardımların gitmesine müsaade edilmelidir.” ifadelerine yer verildi.

Program dua edildikten sonra sona erdi.