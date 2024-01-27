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Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor.

Partiler belediye başkan adaylarını belirlerken, belli olan adaylar seçim çalışmalarına başladı.

Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1'i il olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 5 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." dedi.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde:

Belediye başkan adayı

Yozgat / Ömer Açıkel

İl ilçe belde belediye başkan adayı

Yozgat / Akdağmadeni - Nezih Yalçın

Yozgat / Sorgun - Mustafa Erkut Ekinci

Yozgat / Şefaatli - Müjdat Karaca

Yozgat / Yerköy - Oğuzhan Oğuz

Isparta / Senirkent - Hüseyin Baykal

Yozgat / Akdağmadeni / Belekcehan - Fikret Kaçıral

Yozgat / Akdağmadeni / Oluközü - Hasan Aydınsoy

Yozgat / Akdağmadeni / Umutlu - Hidayet Karabulut

Yozgat / Aydıncık / Baydiğin - İmdat Ceylan

Yozgat / Bağazlıyan / Ovakent - Yusuf Mert

Yozgat / Boğazlıyan / Sırçalı - Mustafa Parlak

Yozgat / Boğazlıyan / Uzunlu - Murat Özcan

Yozgat / Boğazlıyan / Yamaçlı - İbrahim Özsoy

Yozgat / Boğazlıyan / Yenipazar - Menderes Baran

Yozgat / Çayıralan / Konuklar - Oğuzhan Karaca

Yozgat / Çekerek / Özükavak - Mustafa Çadırardıç

Yozgat / Kadışehri / Halıköy - Recai Şenyüz

Yozgat / Saraykent / Dedefakalı - Erol Karabulut

Yozgat / Saraykent / Ozan - Üzeyir Sevim

Yozgat / Sarıkaya / Karayakup - Talha Murat

Yozgat / Sorgun / Araplı - Adem Ertuğrul

Yozgat / Sorgun / Bahadın - Özgül Poyraz

Yozgat / Sorgun / Çiğdemli - Ahmet Sungur

Yozgat / Sorgun / Doğakent - Ulvi Akdemir

Yozgat / Sorgun / Eymir - Sinan Yanar

Yozgat / Sorgun / Gülşehir - Duran Akın

Yozgat / Sorgun / Yeniyer - Celal Bölükbaşı

Burdur / Bucak / Kızılkaya - İlkay Güngör

Burdur / Bucak / Kocaaililer - Halit Dağlı

Burdur / Çavdır / Söğüt - Ayhan Yurdasiper

Burdur / Gölhisar / Yusufça - Hüseyin Özarslan

Çanakkale / Biga / Gümüşçay - Mehmet Ali Çetin

Çanakkale/ Biga / Karabiga - Ahmet Kutlu

Çanakkale / Çan / Terzialan - Göksel Kurt

Çanakkale / Ezine / Geyikli - Barış Erol

Çanakkale / Gelibolu / Evreşe - Osman Fidan

Çanakkale / Lapseki / Çardak - Hasan Mor

Çanakkale / Lapseki / Umurbey - Mehmet Mudurlu

Çanakkale / Yenice / Kalkım - Yücel Bayrak

Çankırı / Atkaracalar / Çardaklı - Arif Kayabaşı

Çankırı / Çerkeş / Saçak - Erdal Karaya

Çankırı / Orta / Kalfat - Ahmet Şahin

Çankırı / Orta / Yaylakent - Ercan Dudu

Isparta / Eğirdir / Sarıidris - Ramazan Pala

Isparta / Gönen / Güneykent - İsmail Hakan Türen

Isparta / Keçiborlu / Senir - Ali Osman Gürdal

Isparta / Merkez / Kuleönü - Sezai Çakır

Isparta / Merkez / Sav - Mustafa Avşar

Isparta / Senirkent / Büyükkabaca - Mustafa Durmuş

Isparta / Şarkikaraağaç / Çarıksaraylar - Yakup Toprak

Isparta / Şarkikaraağaç / Çiçekpınar - Memiş Kaynak

Isparta / Yalvaç / Hüyüklü - Kadir Minnet