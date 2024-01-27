Türkiye 31 Mart'ta sandığa gidiyor.
Partiler belediye başkan adaylarını belirlerken, belli olan adaylar seçim çalışmalarına başladı.
Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1'i il olmak üzere 55 adayını daha açıkladı.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz; "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 11. etap olarak adaylıkları kesinleşen 1 İl, 5 İlçe, 49 Belde Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır." dedi.
İsmi açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde:
Belediye başkan adayı
Yozgat / Ömer Açıkel
İl ilçe belde belediye başkan adayı
Yozgat / Akdağmadeni - Nezih Yalçın
Yozgat / Sorgun - Mustafa Erkut Ekinci
Yozgat / Şefaatli - Müjdat Karaca
Yozgat / Yerköy - Oğuzhan Oğuz
Isparta / Senirkent - Hüseyin Baykal
Yozgat / Akdağmadeni / Belekcehan - Fikret Kaçıral
Yozgat / Akdağmadeni / Oluközü - Hasan Aydınsoy
Yozgat / Akdağmadeni / Umutlu - Hidayet Karabulut
Yozgat / Aydıncık / Baydiğin - İmdat Ceylan
Yozgat / Bağazlıyan / Ovakent - Yusuf Mert
Yozgat / Boğazlıyan / Sırçalı - Mustafa Parlak
Yozgat / Boğazlıyan / Uzunlu - Murat Özcan
Yozgat / Boğazlıyan / Yamaçlı - İbrahim Özsoy
Yozgat / Boğazlıyan / Yenipazar - Menderes Baran
Yozgat / Çayıralan / Konuklar - Oğuzhan Karaca
Yozgat / Çekerek / Özükavak - Mustafa Çadırardıç
Yozgat / Kadışehri / Halıköy - Recai Şenyüz
Yozgat / Saraykent / Dedefakalı - Erol Karabulut
Yozgat / Saraykent / Ozan - Üzeyir Sevim
Yozgat / Sarıkaya / Karayakup - Talha Murat
Yozgat / Sorgun / Araplı - Adem Ertuğrul
Yozgat / Sorgun / Bahadın - Özgül Poyraz
Yozgat / Sorgun / Çiğdemli - Ahmet Sungur
Yozgat / Sorgun / Doğakent - Ulvi Akdemir
Yozgat / Sorgun / Eymir - Sinan Yanar
Yozgat / Sorgun / Gülşehir - Duran Akın
Yozgat / Sorgun / Yeniyer - Celal Bölükbaşı
Burdur / Bucak / Kızılkaya - İlkay Güngör
Burdur / Bucak / Kocaaililer - Halit Dağlı
Burdur / Çavdır / Söğüt - Ayhan Yurdasiper
Burdur / Gölhisar / Yusufça - Hüseyin Özarslan
Çanakkale / Biga / Gümüşçay - Mehmet Ali Çetin
Çanakkale/ Biga / Karabiga - Ahmet Kutlu
Çanakkale / Çan / Terzialan - Göksel Kurt
Çanakkale / Ezine / Geyikli - Barış Erol
Çanakkale / Gelibolu / Evreşe - Osman Fidan
Çanakkale / Lapseki / Çardak - Hasan Mor
Çanakkale / Lapseki / Umurbey - Mehmet Mudurlu
Çanakkale / Yenice / Kalkım - Yücel Bayrak
Çankırı / Atkaracalar / Çardaklı - Arif Kayabaşı
Çankırı / Çerkeş / Saçak - Erdal Karaya
Çankırı / Orta / Kalfat - Ahmet Şahin
Çankırı / Orta / Yaylakent - Ercan Dudu
Isparta / Eğirdir / Sarıidris - Ramazan Pala
Isparta / Gönen / Güneykent - İsmail Hakan Türen
Isparta / Keçiborlu / Senir - Ali Osman Gürdal
Isparta / Merkez / Kuleönü - Sezai Çakır
Isparta / Merkez / Sav - Mustafa Avşar
Isparta / Senirkent / Büyükkabaca - Mustafa Durmuş
Isparta / Şarkikaraağaç / Çarıksaraylar - Yakup Toprak
Isparta / Şarkikaraağaç / Çiçekpınar - Memiş Kaynak
Isparta / Yalvaç / Hüyüklü - Kadir MinnetKaynak: Ensonhaber