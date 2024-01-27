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Beraberindeki heyetle birlikte Van Ferit Melen Havalimanında karşılanan Arvas, AK Parti Van İl Başkanlığı önünde Vanlılara seslendi. Arvas, burada yaptığı konuşmada; “Şehrimizi birlikte yönetelim… Projelerin mimarı şehrül emin olacağız, herkesin hakkını hukukunu koruyacağız, adaleti hâkim kılacağız, şehir ahlakını ve sosyal barışı inşa edeceğiz, herkesi kucaklayacağız, ayrım yapmadık, yapmayacağız” dedi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, aday olarak ilan edildikten sonra geldiği Van’da, Ferit Melen Havalimanı’nda coşkulu bir şekilde karşılandı.

Burada seçim otobüsüne binen ve yol boyunca halkı selamlayarak AK Parti Van İl Başkanlığı binası önüne kadar gelen Arvas, burada toplanan vatandaşlara hitap etti.

GÜRAY: SEÇİM STARTINI VERDİK

İlk olarak konuşan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçim çalışmalarına start verdiklerini söyledi.

Güray, “2009 yılında bıraktığımız emaneti inşallah geri alıp tekrardan Van Büyükşehir Belediye’sini AK Parti ile buluşturacağız, kentimize yakışan yatırımları yerelde yapacağız. Allah heyecanımızı ve inancımızı hiçbir zaman yitirmesin, her daim teşkilatımız belediye başkan adayımızla birliktedir, ilçelerimizden sabahın erken vakitlerinden itibaren buraya gelen tüm teşkilat mensuplarıma, tüm aday adayları kardeşlerimize, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“BU İŞİ GÖĞÜSLEYECEĞİZ”

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, seçim sürecinde yürütülen çalışmalarda Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas’ın yanında olacaklarının altını çizerek, “2009 yılından bugüne kadar bir hasretimiz var, bir özlemimiz var. Artık AK Parti, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını almak zorunda, bu şehri emanet edeceğimiz emin insanlara ihtiyacımız var, tüm ilçeleriyle ve büyükşehir belediyesiyle beraber bu kenti bilmeyen, bu şehrin sokaklarını bilmeyen, bu şehrin ilçelerini, köyünü, mezrasını, caddesini bilmeyen kişilere artık bu şehri veremeyiz.

Genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bize emanet edildi, büyükşehir belediye başkanımız Abdulahat Arvas hayırlı olsun, bu saatten sonra şehri emin olarak gördüğümüz kardeşimizle beraber bu işi göğüsleyeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

“VAN’I SİZ ALIN, BİZ VAN’I UÇURALIM”

Van’ı tekrar kazanmak istediklerini söyleyen AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de, “2024’te artık Van’ın bu fetret dönemine son vereceğiz, bize Van’ı belediyecilikte bir Gaziantep gibi, bir Kayseri gibi, bir Konya gibi, Ankara ve İstanbul gibi AK Particiliğin elinin değdiği yerlere Van’ı da taşımak istiyorsak durmayacağız. Van’ı Van yapmanın zamanıdır, Cumhurbaşkanımızla, Abdulahat Arvas Bey’in yaptığı telefon görüşmesinde söylediği bir sözü, kendisinin de izni ile burada söylemek istiyorum; “Van’ı siz alın, biz Van’ı uçuralım”, bizler de Van’ı almak istiyoruz.” şeklinde konuşarak seçmene çağrıda bulundu.

Kayatürk, “Bu sefer başaracağız, eğer Van’ı ehil ellere vermek istiyorsanız belediyecilikte AK Parti belediyeciliğine vereceksiniz, eğer Van emin ellerde olsun diyorsanız; Van Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Abdulahat Arvas’ı seçeceksiniz. Bugün bize umut var oldunuz.” diye konuştu.

ARVAS: SİZLERE HİZMET İÇİN YENİDEN YOLA ÇIKTIM

Son olarak alandaki vatandaşlara seslenen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, “Bu şehre gönül vermiş, bu şehrin taşında toprağında emeği olan, şehrine sevdalı kıymetli vefakâr, cefakâr kadirşinas asil hemşerilerim; Sizlere hizmet etmek üzere yeniden yola çıktım.

Halkımızın önerisiyle, her kademede görev alan değerli teşkilatımızın bütün mensuplarına, genel başkan yardımcılarımıza, koordinatörlerimize, bizleri önerenlere ve bu görevi bana layık gören Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, davamızın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunarım. Yıllardır sizlere hizmet etmeyi, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeyi bir görev olarak bildim. Yüce Rabbim bizleri kendisine ve halkımıza karşı mahcup etmesin.” ifadelerine yer verdi.

“YİNE VE YENİDEN KUTLU BİR YOLA ÇIKIYORUZ”

Yerel yönetimlerin çalışmalarıyla beraber şehirlerin kalkındığını söyleyen Arvas, “Yine ve yeniden kutlu bir yola çıkıyoruz. 2004 yılından bu yana hizmete susayan şehrimizi sizlerle beraber AK Parti belediyeciliği ile buluşturmak istiyoruz. Şehrin gelişmesi, kalkınması, istikrarı, huzurlu yaşanabilir kent olması yerel yönetimlerden başlar, güçlü iktidar güçlü yerel yönetimle şehrimiz mega projelerle hak ettiği konuma kavuşacaktır.

Biliyorum ki siz kıymetli Vanlı kardeşlerim de şehriniz için aynı hissiyatı ve hasreti yıllardır taşıyorsunuz. O yüzden gelin hep birlikte, bir kez daha şehrimizi birlikte yönetelim. Artık zaman tamam, çok çektik, yeter, ihlas gayret samimiyetle tamam dersen bu iş Allah’ın izniyle olacaktır. Biz hazırız ve kararlıyız ama siz olmadan olmaz, haydi bismillah hep beraber güçlü bir iradeyle çocuklarımız için, gençlerimiz için, annelerimiz için, bacılarımız için, yaşlılarımız için bu şehri yeniden inşa ve ihya edelim, kalkındıralım. Hak ettiği hizmetler süratli bir şeklinde gelsin.” dedi.

“ADALETİ HÂKİM KILACAĞIZ”

Van’a hak ettiği belediyecilik hizmetlerinin kazandırılacağını belirten AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, “Bizim şehrimize, insanımıza olan sevdamız, hizmet aşkımız hiçbir zaman azalmadı, aksine gün geçtikçe daha da çok arttı.

Çünkü biz Allah rızası için yola çıktık. Niyet hayır, akıbet hayır. İhlas, samimiyet, gayret, sefer bizden takdir rabbimizdendir. En hayırlınız halkına hizmet edendir, hayra anahtar, şerre kilit olmak asli görevimizdir. Bu yoldan asla geri dönmeyeceğiz. Yanlışa, hileye, yalana, harama bulaşmadık, bulaşmayacağız. Aldatmadık aldanmayacağız da.

Davamız hak, yolumuz ak, alnımız paktır. Beytülmala bekçi, projelerin mimarı şehrül emin olacağız. Herkesin hakkını hukukunu koruyacağız, adaleti hâkim kılacağız. Kardeşlik hukukunu, birliğimizi yeniden daha güçlü bir biçimde tesis edeceğiz.

Şehir ahlakını ve sosyal barışı inşa edeceğiz. Hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Saygıda kusur etmeyeceğiz. Ayrım yapmadık, yapmayacağız. Bir olacağız, birlik olacağız, şehrimize, insanımıza sahip çıkacağız. Hiç kimseyi geride bırakmayacağız, hak ettiği belediyecilik hizmetinden mahrum bırakmayacağız.” diye kaydetti.

“HER İLÇEMİZİ, HER MAHALLEMİZİ BİLİYORUM”

Arvas, “Her ilçemizi, her köyümüzü, her mahallemizi biliyorum. Şehrimi biliyorum ve çok da seviyorum, yabancısı değilim. Meclisi de, bakanlıkları da, Ankara’yı da iyi biliyorum. Bütün sorunların farkındayım. Hamdolsun çözüm yollarını da biliyorum. İşi ehline, bilene tevdi etmek milletimizin yararına, şehrimizin kalkınmasına vesile olacaktır. Şehrin sorunlarını bilen biriyle, sorunları bilmeyen, şehri tanımayan yabancıyla bir olur mu?” ifadelerine yer verdi.

“GERÇEK BELEDİYECİLİK AK PARTİNİN ERDEMLİ KADROLARININ İŞİDİR”

Alanında uzman kişilerle beraber Van’a yeni bir soluk getireceklerini aktaran AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, “Geçmişte olduğu gibi yine projelerimizle birlikte sorunlarımızı çözeceğiz. Emin, liyakat ve meşveret ehli ekibimizle alanında ihtisas sahibi ilim ve bilim insanlarıyla, teknik bir kadroyla yakın bir zamanda yapacağımız toplantıyla hazırladığımız projelerimizi kamuoyuna ve sizlere takdim edeceğiz.” diye konuştu.

“HER ALANDA PROJELER HAZIRLADIK”

Yaşam koşullarını iyileştirecek yeni projelerle vatandaşların sorunlarına çözüm için çalışacaklarının altını çizen Abdulahat Arvas, “Van’ımızı şahlandıracak, insan, yaşam merkezli, imar, altyapı, ulaşım, kırsal kalkınma, turizm, sanayi, ticaret, kültür ve sanat, spor, çevre birçok projey başta olmak üzere her alanda projeler hazırladık. Hem devam eden projelerimizi tamamlayacağız, hem de yeni projelerle karşınıza çıkacağız. Hiçbir konuyu atlamadık. Hayali boş vaatler değil çünkü gerçek belediyecilik AK Partinin erdemli kadrolarının işidir. İşi ehline vermek erdemliliktir.” şeklinde konuştu.

“ŞEHRİMİZİ KALKINDIRACAĞIZ”

Van’ı bütün değerleriyle yeniden buluşturacaklarını ifade eden Arvas, şunları kaydetti;

“Şehrimizi her alanda geliştireceğiz, kalkındıracağız. Yaşanabilir, kaliteli, huzurlu, refah düzeyi yüksek, herkesin kendini güvende hissettiği bir şehri yeniden imar, inşa ve ihya edeceğiz. Tabandan tavana bütün seslere kulak vereceğiz. Sizin sesiniz, sizin vicdanınız olacağız. Biz yabancı değil, sizdeniz. Şehrimizi bütün değerleriyle yeniden buluşturacağız. Yerinde saymanın, problem çıkarmanın zamanı değil. Milletimizin öngörüsü ve feraseti artık buna izin vermeyecektir.

Çocuklarımıza olan borcumuzu ödemek için, gelin hep birlikte canla başla çalışalım. Bu şehre olan sevdamızı bir kez daha gösterelim. İnşallah 13 ilçe belediyesiyle beraber seçimi kazanalım. 1 Nisan sabahı güneşli bir güne hep beraber uyanalım. Devletimiz güçlüdür, devlet - millet kaynaşmasını beraber başlatalım. Aradaki bariyeri kaldıralım, bizleri biz yapan değerlerimize yapışalım, hep beraber doğru istikamette yürüyelim, başarmak elimizde. Belediyemize olan hasretimiz son bulsun. Yapacak çok işimiz var. Memleketimiz ile ilgili önümüzde bir fırsat var. Bu fırsatı kaçırmamak veya bir beş yıl daha ertelememek için önümüzdeki günleri verimli değerlendireceğiz.”

“HEP BERABER KAZANACAĞIZ”

Yerel seçimi kazanacaklarını söyleyen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Arvas, “Hep beraber kazanacağız. İnancımız kavidir. Bu seçim benlik - senlik davası değil, memleket meselesidir. Şimdiden yapacağınız çalışma, gayret ve destekleriniz için sizlere her birinize ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Cumhur ittifakımıza destek ve teveccühlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun.” diyerek seçmene teşekkür etti.

Konuşmasının son bölümünde Vanlılara Kürtçe de hitap eden Arvas, şunları söyledi;

“Hepimiz artık hazırız. Allah’ın izniyle artık yeter diyoruz. Bugüne kadar çektiğimiz çile, ıstırap, hakaret ve haksızlığa artık yeter diyoruz. Biz kendi şehrimize sahip çıkacağız. Şehrimiz neden geri kalıyor peki? Yurdumuz neden hizmetlerden geri kalıyor? Ben sizdenim siz de bendensiniz. Yabancı değilsiniz ki. Birbirimizin derdini, meselelerini biliyoruz. Şehrimizi de iyi biliyoruz. Biz eğer şehrimizi yabancılara teslim edersek onlar bizi tanımaz ki! Onlar Ankara’yı da, hükümeti de bilmez ki! Ama bizim kimseyle bir derdimiz yok. Biz AK Parti ailesi olarak, Cumhur ittifakı olarak birbirimize yeteriz. Eğer biz ayaklarımızın üstünde durabilirsek, Allah’ın izniyle milletimizin hasret kaldığı o hizmete ulaşacağız. AK Parti belediyeciliği için bu kez el ele verip Sayın Cumhurbaşkanımıza diyeceğiz ‘biz Van’ı kazandık, siz bize hizmet gönderin.’ Allah yardımcınız olsun. Kalın sağlıcakla.”