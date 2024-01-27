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Bir haftadan bu yana belli aralıklarla Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altı alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, yüzlerce yerleşim yerinin de yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ilçe belediye ekipleri yolların açılması için yoğun bir mesai harcıyor.

Kar yağışı en çok yüksek kesimleri etkiledi. Etkilenen yerleşim yerleri arasında ise yaklaşık 2 aydır yolu kapalı bulunan Bahçesaray ilçesi. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı kapalı bulunan yol, vatandaşlar Van’a Bitlis’in Hizan ilçesi üzerinde gidip geliyor.

Yoğun kar yağışının yaşandı Bahçesaray ilçesi Altındere Mahallesi’ne bağlı Dikmetaş mezrasına gelen çığ, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntü çeken vatandaş ise üzerine gelen çığdan son anda kurtuldu. Çığın geldiği bölgede kimsenin olmayışı büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.