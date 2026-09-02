Silivri'deki gemi kazası hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, batışına kesin gözüyle baktıkları teknenin Tuğberk İmamoğlu olduğunu ve kurtarma operasyonlarının başlatıldığını aktardı. Yaklaşık 900 metrelik bir derinlikte gerçekleşen olayda, tamamı Türk vatandaşı 10 denizcinin gemide bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, kaptanın aktardığı saat 03.15 verisi baz alındığında batma sürecinin yalnızca 11 dakika sürdüğünü belirtti. Bölgede yapılan incelemelerde boş bir filika, can simitleri ve bazı enkaz kalıntılarına ulaşıldığını, ancak henüz sağ kurtulan kimsenin bulunamadığını kaydetti.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde, Kocaeli’den Aliağa’ya giden Türk bayraklı Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı’ndan Karadeniz Ereğli’ye giden Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin çarpışması ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu.

'ALSU GEMİSİNİN KAPTANI 03.15’TE BİLGİ VERDİ’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu sabaha karşı saat 03.26’da bizim Ana Arama Kurtarma merkezimiz COSPAS-SARSAT uydu sistemi ile bir acil çağrı alınmış oldu. EPIRB dediğimiz bir acil çağrı sistemiyle beraber bundan bizim bilgimiz oldu. Bu gemideki acil durumda konumu bildiren ve acil çağrıyı bildiren bir cihaz sistemi. Bunun üzerine Türkiye Radyo üzerinden bizim Ana Arama Kurtarma Merkezimiz anons geçerek gemiye ulaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine oradaki çatışan iki gemiden birisi olan Alsu gemisinin kaptanı dönüş yaparak 03.15'te bir gemiyle çarpıştığının bilgisini verdi ve bizim bu anlamda da olayı teyit etmiş olduk. Bunun üzerine bütün arkadaşlarımız, arama kurtarma ekiplerini bölgeye yönlendirdi. Hemen dakikalar sonrasında gerek Kıyı Emniyeti olsun gerek Sahil Güvenlik olsun hem arama kurtarma botlarını hem römorkörlerimizi bölgeye yönlendirdik" dedi.

‘1 DAKİKALIK GİBİ BİR SÜREDE ÇOK HIZLI BİR BATMANIN GERÇEKLEŞTİĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ’

Bakan Uraloğlu, "Bölgeye arkadaşlarımız ulaştığında gemiden iki gemi, bir tanesi Tuğberk İmamoğlu ki battığını düşündüğümüz, aşağı yukarı da teyit ettiğimiz gemi. Diğeri de Alsu, ikisi de ticari gemi. Oradaki herhangi bir gemiden sadece kalan emareler olduğunu arkadaşlarımız teyit etmiş oldu ve arama kurtarma çalışmalarına başlamış durumdayız. Bu noktadaki derinliğin yaklaşık 900 metre olduğunu özellikle belirtmek isterim.

Batan gemide 10 tane gemicimiz, kaptanlar dahil 10 tane deniz insanımızın olduğunu özellikle belirtmek isterim. Bunların tamamı Türk. Olayın o ilk olduğu saat 03.26'daki bizim acil çağrı ve bu geminin Tuğberk İmamoğlu olduğunu tespit ettiğimizde oradaki bize kayıtlı olan cep telefonları numaralarına arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştı. Aynı zamanda telsiz sistemleriyle ulaşmaya çalıştı ama maalesef ulaşamadı.

Buradaki çatışmanın olduğu anı 03.15 olarak kabul edersek, bizim de acil çağrı aldığımız dakikayı 03.26 olarak kabul edersek, bizim çağrı aldığımız dakika net. Kaptanın bildirdiği 03.15'in de doğru olduğunu kabul edersek 11 dakikalık gibi bir sürede çok hızlı bir batmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Orada bu denizci filikasını ya da botlardan bir tanesinin olduğunu ve içinin boş olduğunu, aynı zamanda can simitleri olduğunu ve geminin bazı emarelerinin olduğunu gördük ama maalesef şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşılamadı. Gerek denizden gerekse de havadan arama kurtarma çalışmalarımızı halihazırda takip ediyoruz. Elbette bu verdiğim bilgiler ilk bilgilerdir. Detay bilgilere ulaştığımız müddetçe kamuoyumuzu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.