Büyükşehir belediyesi, engelli bireyleri mutlu etmeye devam ediyor. Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi’nde yaşayan Meryem Kızıltaş, doğuştan epilepsi hastalığı ve yürüme engeli bulunan 8 yaşındaki çocuğu için Van Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulundu. Yapılan başvurunun ardından incelemelerini yapan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, evin bulunduğu alana giderek Kızıltaş ailesinin bahçesine 2 salıncaklı ve kaydıraklı oyun parkı kurdu. Yaklaşık bir saat süren park kurulumunun ardından anne Meryem ve baba Sinan Kızıltaş tarafından bahçeye çıkarılan Yusuf, parkı bir anda bahçesinde görünce mutluluktan adeta havalara uçtu. Parkı yapan ekiplere teşekkür eden Yusuf, çok mutlu olduğunu söyledi. Salıncağa kuzenleriyle birlikte binip kaydıraktan kayan Yusuf’un mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Yusuf’un kendisinden sürekli parka gitmek istediğini söyleyen anne Meryem Kızıltaş, “Yusuf parkta zaman geçirmeyi çok seviyor. Evimizin yakınlarında park olmadığı için bende Van Büyükşehir Belediyesine park talebinde bulundum. Talebim üzerine bahçemize park kuruldu. Yusuf da biz de çok mutlu olduk” dedi.

Yusuf’un uzun zamandan bu yana hiç bu kadar mutlu olmadığını söyleyen baba Sinan Kızıltaş ise “Van Büyükşehir Belediyesi ve Vali Ozan Balcı’ya çok teşekkür ediyorum. Evladımın yüzü güldü. Bizlerde yapılan hizmetten çok memnun kaldık. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.iha