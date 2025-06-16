Van’da bilek güreşi sporuna bir buçuk yıl önce başlayan 16 yaşındaki Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Helin Uzun, Romanya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Türkiye ve Avrupa’da bilek güreşi müsabakalarında dereceleri bulunan Selin Tuğba Ergenç’in gönüllü antrenörlüğünde çalışan genç sporcu, Eylül ayında yapılacak olan Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Bilek güreşinde U18 kategorisinde yarışan Vanlı genç sporcu Helin Uzun, “Yaklaşık 1,5 yıldır U18 kategorisinde yarışıyorum. Geçen yıl ilkokullar arası müsabakalarda dereceler aldım, ardından okullar arası Türkiye Şampiyonası’nda üçüncü oldum. Selin Tuğba Ergenç hocamın yönlendirmesi ve ailemin desteğiyle milli takıma hazırlandım, ben de bu süreçte çok emek verdim ve milli takımda Türkiye Şampiyonu oldum. Romanya’daki Avrupa Şampiyonası’nda ikinci oldum. İlk yılımda bu derece beni, ailemi ve hocamı çok mutlu etti. Hem gönüllü antrenörlük yapan Selin Tuğba Ergenç hocama hem de okulumdaki hocalarıma da teşekkür ederim, hep yanımda oldular.” dedi.

“HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU”

Dünya şampiyonluğu hedeflediğini söyleyen Helin Uzun, “Şimdi Eylül’deki Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyorum. Bir hafta dinlenip çalışmalara başlayacağım, kendimden bir derece bekliyorum. Hedefim Dünya Şampiyonluğu, bu yıl olmazsa önümüzdeki yıl daha çok çalışacağım. İleride antrenör ya da beden eğitimi öğretmeni olmayı planlıyorum, sporu seviyorum ve bu yolda devam edeceğim.” diye konuştu.

“VAN’A BİLEK GÜREŞİNDE AVRUPA İKİNCİLİĞİ GETİREN İLK SPORCU BENİM”

Van’a bilek güreşinde Avrupa ikinciliği getiren ilk sporcu olduğunu söyleyen Helin Uzun, “Ailem, hocalarım ve okulumun desteğiyle buralara geldim. Önceden bazıları “Yapamazsın” diyordu, ama onlara inat çalıştım ve başardım. Van’a bilek güreşinde Avrupa ikinciliği getiren ilk sporcu olmak benim için gurur verici. Çalışmalarım antrenörümün de desteğiyle devam edecek, spor salonu gibi ihtiyaçlar için destek bekliyoruz, çünkü yaz aylarında kendi imkanlarımızla devam edeceğiz. Ailem hep arkamda, onlara çok teşekkür ediyorum. Onlar yanımda olduğu sürece daha büyük başarılara ulaşacağım.” ifadelerini kullandı.