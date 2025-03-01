Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 18 pilot ilde öğrencilere yönelik zanaat atölyeleri kursları açıldı.

Bu kapsamda, pilot okul olarak belirlenen Edremit Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesinde açılan "Yiyecek-İçecek Hizmetleri Kursu"na 7 ve 8. sınıfa giden öğrenciler katılıyor.

Temel becerilerin erken yaşta edinilmesini sağlamak amacıyla açılan kursta eğitim alan 13 öğrenci, yemek hazırlama teknikleri hakkında bilgilendiriliyor.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni Emine Köylü'nün de teorik bilgiler aktarıldığı öğrenciler, okulun uygulama mutfağında yemek sanatının inceliklerini öğreniyor, iletişim ve yönetim becerileri kazanıyor.

"Atölyede öğrendiklerini evlerinde de uyguluyorlar"

Köylü, AA muhabirine, 18 şehirde uygulanan program kapsamında öğrencilere mutfak kültürünü öğretmeye çalıştıklarını söyledi.

Eğitimleri hafta sonu verdiklerini belirten Köylü, şunları kaydetti:

"Çocuklar, burada temel mutfak bilgilerini öğreniyor. Önce iş sağlığı ve güvenliği dersi verdik. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattık. Daha sonra ürünlerin tanıtımını yaptık. Ürünlerin nerelerde muhafaza edildiği ve yemeklerde hangi ürünlerin kullanıldığı konularında çocukları bilgilendirdik. Derslerimize kahvaltı ürünlerinden başladık. Poğaça, börek ve gözleme gibi kahvaltı çeşitlerini yaptık."

Öğrencilerle keyifli vakit geçirdiklerini anlatan Köylü, "3 aydır devam eden kursta öğrencilerimiz güzel yol katetti. Mutfağa adaptasyon süreçleri hızlı şekilde gelişiyor. Öğrenciler, atölyede öğrendiklerini evlerinde de uyguluyor. Mesleki eğitimi erken yaşta öğrencilere kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

"İstediğim yemek veya tatlıları yapabiliyorum"

Öğrenci Elif Rana Ertaş ise "Hafta sonları telefonla uğraşmak yerine atölyede yemek yapmayı öğreniyoruz. Gastronomi bölümünü okumayı düşünüyorum. Atölyede hem eğlenceli vakit geçiyoruz hem de sosyalleşiyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Mutfakta anneme yardımcı oluyorum. İstediğim yemek veya tatlıları yapabiliyorum." diye konuştu.

Atölyede öğrendiklerini evde de uyguladığını belirten Eflal Hayal Karataş da "Öğretmenim ve arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz. Atölyede öğrendiklerimi evde de uyguluyorum. Aileme yemek yapıyorum. Kursa katılmayı seviyorum." ifadelerini kullandı.