Van’da manavlık yapan Şakir Şengüler, mevsiminde stokladığı erikleri, kış aylarında hasta ve hamilelere ikram ediyor. Esnaf, bu davranışıyla müşterilerinin memnuniyetini kazanıyor.

Van'da manavlık yapan esnaf Şakir Şengüler, özellikle stokladığı eriklerle ihtiyaç sahiplerine destek oluyor, yaşlı hastalar ve hamile kadınların talepleri üzerine bu meyveleri tadımlık şekilde ücretsiz olarak veriyor.

Vanlı manav Şakir Şengüler, yaptığı uygulama ile dikkat çekiyor. Şengüler, her yıl kış mevsimi öncesi bir miktar erik stoğu yaparak bunu kış aylarında talep edenlere ikram ettiğini söyledi.

“ÜCRETSİZ OLARAK TADIMLIK SUNUYORUM”

Yaşlı hastalar ve hamile kadınlar, sağlık ihtiyaçları veya aşerme dönemleri nedeniyle erik aradıklarında kendilerine ücretsiz şekilde tadımlık ikramda bulunduğunu ifade eden Şengüler, “Kış aylarında, özellikle özel gereksinimli bireyler, hastalar ve hamile kadınlar erik talebiyle işletmemize başvuruyor. Hamile müşterilerimiz, aşerme döneminde sıklıkla bu talebi iletiyor. Kış sezonunda erik fiyatları oldukça yüksek, kilosu 1500-2000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Buna rağmen, bu özel durumlarda müşterilerimize destek olmak amacıyla, tadımlık olarak 10-15 adet eriği ücretsiz sunuyorum” dedi.

Stokladığı eriklerden küçük miktarlarda vererek talepleri karşıladığını belirten Şakir Şengüler, kış mevsiminde meyve fiyatlarının artmasının, bu tür girişimleri daha anlamlı kıldığını belirterek şunları söyledi:

“İşletmemde düzenli erik stoğu bulundurarak, bu tür talepleri karşılamaya özen gösteriyorum. Ayrıca, stok planlamasını mevsimsel taleplere göre ayarlayarak, yıl boyunca bu hizmeti sürdürebilir hale getirdim. Bu sayede, hem müşteri memnuniyetini artırıyor hem de ihtiyaç sahiplerine küçük de olsa bir katkı sağlayabiliyorum.”