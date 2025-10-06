Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim eski Bakanı Prof. Dr. Hüseyin Çelik, "Beyaz Toros" ifadesinin e-ticaret platformlarında ürün adı olarak kullanılmasını eleştirdi.

Çelik, bu tür bir yaklaşımın vicdan ve adalet duygusuna aykırı olduğunu dile getirdi.

Eski Bakan Çelik, ‘Beyaz Toros'un “dönemin karanlık olaylarında hafızalarda derin iz bırakan bir simge olduğunu” söyleyerek, “bu tür saygısızlığın cezasız kalmaması gerektiğini” söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Beyaz Toros bu ülkenin hafızasında faili meçhul cinayetlerin ve kayıpların simgesidir. Böyle bir sembolü ticaretin konusu yapmak ne vicdana, ne hukuka, ne de adalet duygusuna sığar. İnsan acısı üzerinden kazanç sağlamak, toplumsal yaraya tuz basmaktır. Adalet susmaz, vicdan unutmaz. Bu saygısızlık cezasız kalmamalıdır.”