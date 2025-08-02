Van Gölü Havzası'nı tanıtmak ve doğa bilinci kazandırmak amacıyla düzenli olarak faaliyetler gerçekleştiren kulüp, her hafta farklı bölgelerde etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda ilk grup, Toros Dağları'nın uzantısı olan Kavuşşahap Dağları'nın en yüksek noktası Artos Dağı'na tırmanarak zirvede Van Gölü manzarası eşliğinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Diğer grup ise Hakkari merkez sınırlarında yer alan Sümbül Dağı'na zorlu bir tırmanışın ardından ulaştı. Dağcılar, her iki zirvede de gün doğumunu izleme fırsatı buldu.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan, Van Gölü Havzası'nın doğal güzelliklerini tanıtarak doğa bilincini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Bu hafta aynı günde iki farklı grupla zorlu tırmanışlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Karacan, her iki zirvede de gün doğunu izleme fırsatı bulduklarını kaydetti.