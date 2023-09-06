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Wanhaber

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, çiftçilere yüzde 75 destekli sertifikalı buğday – arpa tohumu dağıtılacağı duyuruldu. Yüzde 75 hibe destekli buğday-arpa tohumundan faydalanmak isteyenlerin müracaatta bulunmaları gerekiyor.

Söz konusu destek için müracaatlar bugün başladı ve 21 Eylül 2023 tarihinde sona erecek. Destekten faydalanmak için bağlı bulunulan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Destekten faydalanacak çiftçiler için şartlar şu şekilde;

1.Müracaatlar bağlı bulunulan İlçe Müdürlüğüne yapılacak.

2.Geçen yıl bu destekten yararlanan bu yıl yararlanamaz.

3.En fazla 50 dönüm (1000 kg) için başvurulabilir.

4. Bu yıl mutlaka bu tohumu ekeceğine dair taahhütname verilecek.

5.% 25 çiftçi katkısı yatırılıp dekont ilçe müdürlüğüne verilecek.

6.Bu destek Van ve İlçelerinde ikamet eden ve arazisi Van ili sınırları içerisinde olanlara verilecek. (Van'ın dışına götürülemez)

7. Ekim alanları teker teker kontrol edilecek.

8. Ekmeyen çiftçiden yüzde 100 tohum bedeli faizi ile alınacak ve hakkında yasal işlem yapılacak.​

Haber: Umut Tarhan