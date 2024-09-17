Uzun bir süre Araştırma ve Geliştirme (ARGE) çalışmaları yapıldıktan sonra konserve yapımına karar verilen Van Balığı, test aşamalarını başarılı bir şekilde tamamladı ve marketlerde satışına başlandı.

Van’ın ve Van Balığının dünyaya tanıtımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirilen bu girişimi Vanlı balıkçılar da değerlendirdi.

“MARKALAŞMA ADINA GÜZEL AMA…”

Van’da Balıkçı esnafı olan Aydın Akman, “Van Balığı markalaşması adına güzel bir adım oldu. Daha fazla insan balığımızı tanıyacak hatta dünya çapında duyulacak. Ama balığımızın neslini düşündüğümüzde konserve yapılmasına biraz tereddütlü yaklaşıyorum.” dedi.

Balık neslinin korunması için daha fazla denetimin olması gerektiğini de vurgulayan Esnaf Akman, “Van balığımız şu anda kilo olarak normal seviyelerde bizlere ulaşıyor. Denetimler artırıldığı takdirde tedarik sıkıntısı yaşanmayacak, daha fazla balık elimize ulaşacak ve daha fazla vatandaş sofralarında tadacaktır. Bu şekilde balık fiyatları da düşer ve bizler daha fazla satış da yapabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

Özellikle balıkların avlandıktan sonra tezgahlara ulaşma süresince fiyatının arttığını belirten Akman, “Bu yüzden bizler de yüksek fiyata vermek zorunda kalıyoruz. Buna rağmen yine Vanlılar balığa rağbet gösteriyor. Çünkü Van Balığı Vanlıların vazgeçilmezidir. Halk olarak çok severiz. Ortalama 6-7 balık 1 kiloya denk geliyor yani bir balık yaklaşık 100 ila 200 gram arasında değişiyor.” şeklinde konuştu.

“KONSERVE YAPIMI İYİ AMA FİYAT ARTIŞINA NEDEN OLABİLİR”

10 yaşında balıkçılığa başladığını ve 42 yıldır bu mesleği yaptığını belirten bir başka balıkçı esnafı ise, “Van Balığının konserve yapımı güzel bir adımdır. Birçok balık türünün konservesi var. Van balığının da bu piyasada olması güzel oldu. Satışı istenilen seviyede gerçekleşirse iyi olur. Konserve yapımı Van Balığı avlayanlar için iyi olacak mutlaka ama biz satıcılar için aynı şeyi söyleyemem. Çünkü bu tür bir durum balık fiyatının yükselmesine neden olabilir. Örneğin fabrika daha fazla talep ederse satış fiyatı 100 TL’yi geçer. Bu da hem satıcıyı hem de vatandaşı çok etkiler ve Van piyasasında balık satışı azalır” ifadelerini kullandı.