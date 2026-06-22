Van’daki ovalarda yemyeşil doğa, rengarenk çiçekler ve zirvelerdeki beyaz kar örtüsü, ortaya kartpostallık manzaralar çıkarıyor.

Geçtiğimiz yıllara göre kış ve ilkbahar aylarında daha fazla kar ve yağmur alan Van, verimli bir yağış dönemini geride bıraktı. Önceki yıllarda Haziran ayında birçok yüksek kesimdeki kar örtüsü büyük ölçüde erirken, bu yıl etkili yağışlar sayesinde dağların zirvelerindeki karlar halen varlığını koruyor.

Özellikle Van’ın yüksek rakımlı bölgelerinde bir yanda karla kaplı dağ yamaçları, diğer yanda yeşilin her tonuna bürünen ovalar dikkat çekiyor. Gökyüzünü süsleyen beyaz bulutlar ve açan rengarenk çiçeklerle birleşen manzara, doğaseverlere adeta görsel bir şölen sunuyor.

KIRKGEÇİT YAYLALARI HAYRAN BIRAKIYOR

Özellikle Gürpınar ilçesi sınırlarında bulunan Kırkgeçit Yaylaları, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçeyi çevreleyen yüksek dağlarda kıştan kalma kar örtüsü varlığını korurken, bölgeye çıkan vatandaşlar Haziran ayında adeta iki mevsimi bir arada yaşıyor. Bir tarafta ovada yaz sıcaklıkları hissedilirken, birkaç kilometre uzaklıktaki yüksek kesimlerde serin hava ve kar manzaraları dikkat çekiyor.

Van’ın eşsiz coğrafyası, aynı anda farklı mevsimlerin yaşanmasına imkan tanıyor. Kent merkezinde ve alçak rakımlı bölgelerde yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla hissedilirken, yüksek zirvelerde kıştan izler sürüyor. Ovalardaki yeşillikler, açan çiçekler ve karla kaplı dağlar, Van’ın doğal zenginliğini ve güzelliğini bir kez daha gözler önüne seriyor.