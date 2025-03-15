Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2024 yılı ‘Yaşlı İstatistikleri’ raporuna göre; en az bir yaşlı fert bulunan 6 milyon 726 bin 583 hanenin 1 milyon 750 bin 900'ünü tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.

TÜİK raporlarında yer alan rakamlardaki bu hanelerin yüzde 74,0'ını 65 yaş üstü yaşlı kadınlar, yüzde 26,0'ını ise 65 yaş üstü yaşlı erkekler oluşturdu.

Türkiye’de 2024 yılında en az bir yaşlı ferdi bulunan toplam hanehalkı sayısı 6 milyon 726 bin 583 olarak gerçekleşirken, en fazla bir yaşlı ferdin bulunduğu hanehalkı sayısına sahip il 973 bin 597 ile İstanbul oldu. 2024 yılında en az bir yaşlı ferdin bulunduğu hanehalkı sayısına sahip il ise 7 bin 662 ile Bayburt oldu.

2024 yılı il ve hanehalkı tiplerine göre yaşlı nüfusun yaşadığı hanehalkı sayısı raporuna göre; Van’da tek kişilik hanehalkı sayısı 6 bin 503, tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 19 bin 769, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı 16 bin 515 olarak açıklandı.

Van’da çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı ise 759 olarak açıklandı.