Sıcak havaları fırsat bilerek parkları dolduran, güzel havanın tadını çıkaran Vanlılar’a yeniden kar sürprizi gözüktü.

Meteorolojik tahminlere göre Salı ve Çarşamba günleri Van’a yağmur bekleniyor ardından Perşembe günü ise kar yağışı tahmin ediliyor.

Van genelinde Salı günü yağmur ve bazı ilçelerinde hafif yağmur, Çarşamba günü yağmur ve bazı ilçelerinde karla karışık yağmur gözükecek olan Van’da Perşembe günü ise kar yağışı bekleniyor.

Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklıkları yeniden düşecek.

İşte Van için beklenen 5 günlük hava durumu;