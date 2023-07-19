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WanHaber – Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk

Son dönemlerde Van’da yaşanan uçak sorunu meclise taşındı. Van Ferit Melen Havalimanı’nda sefer sayılarının az olmasından kaynaklı yaşanan sorun mecliste dile getirildi.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Ferit Melen Havalimanı uçak seferlerinin azlığı ve yükselen bilet fiyatlarını meclise taşıdı.

“BİLET FİYATLARI ÇOK YÜKSEK”

Van’ın artan fiyatlardan ciddi anlamda etkilendiğini belirten Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, “Özellikle son yıllarda uçak sefer sayıları ve astronomik bilet fiyatları Van’ın en temel sorunlardan biri haline gelmiştir. Bu süreçte Van Ferit Melen Havaalanı’nda uçak sefer sayıları istikrarını kaybederken geçmişte en az 20 olan sefer sayısı 10’un altına düşürülmüştür. Bu nedenle Ankara, İstanbul gibi merkezlere yakın tarihli bilet bulmak mümkün olmazken aktarmalı bulunan biletlerin fiyatları ise çok yüksek olmaktadır” diye konuştu.

“ULAŞIM SORUNU MAĞDURİYETLERE SEBEP OLUYOR”

Vatandaşların ulaşım sorunu nedeniyle mağduriyetlerin arttığını söyleyen Milletvekili Sayyiğit, “Öyle ki 21’inci yüzyılda ulaşım sorunu nedeniyle yurttaşların mağduriyeti devam etmektedir. Bunun sonucunda diğer illerden cenazesini dahi Van’a götüremeyen yurttaşlar olduğu gibi düğün, eğitim, sağlık ve taziye gibi nedenlerle yapılacak seyahatler de ulaşım krizinden dolayı ertelenebilmektedir. Aynı şekilde Van’da ciddi bir turizm geliri getirmesi beklenen turistik turlar da artan ulaşım maliyeti ve zorluğundan dolayı geçmişe oranla azalırken yerli turistlerin ziyaret imkânları da zorlaşmıştır” dedi.

Van’da yaşanan uçak seferlerinin yetersiz olduğunu dile getiren Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, meclise sunduğu soru önergesinde maddeler halinde şunları söyledi;

“1-Van Ferit Melen Havaalanı’nda yurttaşların uçak seferleri ve astronomik bilet fiyatlarında yaşanan sıkıntılardan Bakanlığınızın bilgisi var mıdır? Yurttaşların şikâyet ve tepkilerinden haberdar mısınız?

2-Van Ferit Melen Havaalanı’nda uçak seferleri ve bilet fiyatlarıyla ilgili yaşanan sorunlarla ilgili Bakanlığınızın önerge tarihine kadar herhangi bir incelemesi olmuş mudur?

3-Van Ferit Melen Havaalanı’nda uçak seferlerinin az olması ve bilet fiyatlarının çok yüksek olmasıyla ilgili herhangi bir çalışma var mıdır? Yurttaşların şikâyet ve talepleri dikkate alınacak mıdır?

4-Yurttaşların acil durumlarda yaşadığı mağduriyete yönelik bir eylem planınız var mıdır? Özellikle cenazelerini nakledebilmesi ve hastalarının sevki konusunda bir destek programı başlatılması düşünülmekte midir?

5-Van Ferit Melen Havaalanı’nda günlük sefer sayılarının azaltılmasının sebebi nedir? Günlük sefer sayılarının son beş yılda yıllara göre dağılımı nedir?

6-Önerge tarihine kadar Van Ferit Melen Havaalanı’na uçuş yapan uçak sayılarının son beş yıldaki dağılımı nedir? Uçak sayısının arttırılması amacıyla herhangi bir çalışma var mıdır?

7-Türkiye genelinde uçak sefer sayıları ve bilet fiyatları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? İllere göre uçak sefer sayıları nedir?”