Van’ın meşhur Peynirciler Çarşısı’nda otlu peynir sezonu hareketli geçiyor. Çarşı esnafları, fiyatların yüksek olmasına rağmen taleplerin azalmadığını, özellikle koyun peynirine olan ilginin arttığını belirtiyor.

TAZE PEYNİR FİYAT 300 TL’DEN BAŞLIYOR

1987 yılından bu yana Peynirciler Çarşısı’nda esnaflık yapan Hakan Çakır, fiyatlarla ilgili bilgi vererek, “Koyun sütünden yapılmış taze otlu peynir 300-350 TL, eski peynir ise 400 ila 500 TL arasında değişiklik gösteriyor. İnek sütünden yapılan peynir ise 200 TL’den başlayıp 250 TL’ye kadar çıkabiliyor.” dedi.

“VATANDAŞ KÖYLERDEN TEMİN EDİYOR”

Fiyat artışlarının satışlara olumsuz yansıdığını da ekleyen Çakır, “Eskiden olduğu gibi peynir satışları artık canlı değil. Fiyatlar yüksek görüldüğü için vatandaşlar eskisi kadar rağbet göstermiyor. Bazı aileler köylere giderek doğrudan üreticilerden temin ediyor ya da süt alarak evde kendileri yapıyor. Bu nedenle işler biraz durgun geçiyor. Peynirler özellikle Gevaş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar, Muradiye ve Erciş gibi ilçelerden temin ediliyor.” ifadelerini kullandı.

Köylerdeki peynirin 350 ile 400 TL arasında satıldığını söyleyen Çakır, “Esnafın sattığı peynir daha kuru olduğu için fire oranı düşüktür. Ancak köylerden alınan taze peynir daha ıslak olduğu için fire oranı daha yüksektir.” sözlerine yer verdi.

“KOYUN PEYNİRİ DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR”

Peynirci esnafı Atilla Emrah ise bu yıl fiyatlar artsa da ilginin azalmadığını vurgulayarak, “Normalde fiyatlar yükseldiğinde satışlar azalırdı, ama bu yıl öyle değil. Özellikle koyun sütünden yapılan peynir daha lezzetli olduğu için daha fazla tercih ediliyor. Özalp, Gürpınar’ın Norduz bölgesi ile Muradiye peynirleri daha çok talep görüyor.” ifadelerine yer verdi.

“IRAKLI TURİSTLERİN İLGİSİ DAHA ÇOK”

Yurt içinden ve şehir dışından da yoğun talep aldıklarını belirten Emrah, “Şehir dışından otlu peynir için minimum 3 kilo, maksimum 30 ila 50 kilo arasında sipariş alıyoruz. Kargoyla gönderim yapıyoruz. Vanlılar peyniri çok sever, neredeyse her sofrada yer alır. Bu da satışlarımızı canlı tutuyor. Zaman zaman yerli ve yabancı turistler de tarihi çarşımıza uğrar. İran’dan gelen turistler pek ilgi göstermezken, Irak’tan gelen turistler otlu peynir başta olmak üzere birçok ürüne yoğun ilgi gösteriyor.” sözlerine yer verdi.