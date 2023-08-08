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Kentte sıcak havanın baş gösterdiği bu günlerde su kesintilerinin de sık sık yaşanması vatandaşları canından bezdirdi. Özellikle çarşı merkezde esnafların büyük bir bölümü su sıkıntısı yaşarken, diğer mahallelerde de durum aynı. VASKİ, yapılan haberlere ve vatandaşların şikâyetlerine rağmen soruna çözüm bulamazken, sorun her geçen gün artarak devam ediyor.

Kavurma Mahallesi sakinleri de su kesintisi mağduru oldu. Yaklaşık 2 aydır sularının doğru düzgün akmadığını belirten mahalle sakinleri, kendilerine adeta zulüm edildiğini ve abdest alacak su bulamadıklarını ifade ettiler. Kavurma Mahallesi sakinleri su kesintisi sorununu defalarda VASKİ yetkililerine iletmelerine rağmen sorunlarının çözülmediğini belirterek, böyle bir vurdumduymazlık görmediklerini söylediler.

Su kesintisi zulmünün sona ermesini isteyen mahalle sakinleri, içme suyunu her gün satın aldıklarını belirterek, su kesintilerinden dolayı mahallede salgın hastalığın arttığını vurguladılar. Van'da son dönemlerde kent genelinde yaşanan içme suyu kesintileri adeta gündemin başında yer almaya devam ediyor. Önce şoke eden su faturaları, akabinde su kesintileri ve son günlerde de sudan kaynaklı hastalıklar vatandaşları çileden çıkardı.

Van'da genelinde birçok noktada hemen hemen her gün yaşanan su kesintileri vatandaşları canından bezdirirken, su kesintilerinin ardından akan sular ise halk sağlığını adeta tehlikeye atmaya devam ediyor. Sık sık yaşanan su kesintileri nedeniyle sorunun çözümü noktasında herhangi bir muhatap dahi bulunmazken, kesinti sonrasında akan sular ise halk sağlığını tehlikeye atıyor.

VASKİ'ye sert tepki gösteren Vanlılar, suya gelen zamlar, su kesintileri ve üstüne üstlük yaşanan hastalıklardan kaynaklı büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle kent merkezinde son dönemlerde yaşanan su kesintileri hat safhaya ulaşırken, kent merkezi başta olmak üzere diğer mahallelerde sık sık yaşanan ve günlerce devam eden su kesintileri vatandaşı çileden çıkarıyor.

Yaşanan su kesintisi nedeniyle VASKİ'ye defalarca çağrıda bulunan vatandaşlar, yaşanan soruna çözüm bulunmamasına ise tepki gösteriyor. Son günlerde yaşanan zamansız su kesintileri vatandaşa zor anlar yaşatırken, kesintiler nedeniyle isyan eden vatandaşlar VASKİ yönetimine tepki gösteriyor.

van bölge gazetesi