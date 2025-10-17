Soğuk havaların etkisini hissettirmeye başlamasıyla, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar, artan sıfır soba fiyatları karşısında soba tamirine yöneliyor. Yıllardır bölge halkının ısınma ihtiyacını karşılayan Sobacılar Sokağı’nda, sobalar tamir ediliyor, ayrıca burada yapılan sobalar daha uygun fiyatlarla satılıyor.

“YOĞUNLUK BAŞLADI”

Van’da kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yoğunluğuna uğrayan Sobacılar Sokağı esnafı Ferdi Akcan, "Kış sezonu geldi, havalar soğumaya başladı ve bizim işler birden yoğunlaştı. Son bir hafta, on gündür dükkanda hareketlilik artıyor. Sıfır sobalar biraz pahalı olunca vatandaş tamire yöneliyor. Elindeki eski sobaları getirip tamir ettirenler çoğaldı, özellikle kırsal bölgelerden gelenler Sobacılar Sokağı’nda yoğunluk oluşturuyor. Havalar iyice soğumadan, kar yağışı da başlayıp yollar kapanmadan önce sobasını hazır etmek isteyenler yoğunluk oluşturuyor.” dedi.

Sıfır turbo sobaların fiyatları ortalama 15-20 bin lira arasında başlarken, tamir ücretleri 3-5 bin lira arasında değiştiği için vatandaşlar genellikle tamiri tercih ediyor.

“TALEBE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Akcan, vatandaşların kış hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtirken, esnaf olarak bu taleplere yetişmeye çalıştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Kırsaldan gelen müşteriler, “Kış bastırmadan sobayı halledelim” diyor. Kimisinin sobası eskimiş, paslanmış; kimisi de “Bu soba eski ama iş görür” deyip tamir ettiriyor. Biz de sobaları yenilemeye çalışıyoruz; kimi sobanın borusunu değiştiriyoruz, kimi sobaya bakım yapıyoruz. Sobacılar Sokağı’nda herkes bir koşuşturmaca içinde. Kimi soba borusu alıyor, kimi sobanın yanına maşa bakıyor. Kış Van’da sert geçer, kar yağınca köy yolları kapanır. O yüzden vatandaşlar şimdiden hazırlığını yapıyor, biz de esnaf olarak bu talebe yetişmeye çalışıyoruz.”