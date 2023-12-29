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Sağlık Bakanlığının Van İl Ambulans Servisi Başhekimliğine yeni tahsis ettiği 6 yeni tam donanımlı ambulansla kentin sağlık filosu 84’e yükseldi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği bahçesinde Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Tatlı'nın katılımıyla düzenlenen törenle 112 acil servis istasyon sorumlularına yeni araçlar teslim edildi.

Konuya ilişkin konuşan Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Levent Bayram, 51 adet acil sağlık hizmetleri istasyonunda görevli 632 sağlık personeliyle 7 gün 24 saat esaslı hizmet verildiğini belirtti. Başkan Yardımcısı Bayram, “58 acil yardım ambulansı, 1 adet yenidoğan ambulansı, 3 adet 4 yataklı ambulans, bir adet yoğun bakım obez ambulansı, 9 adet kar paletli ambulans, 3 adet snowtrack ambulans ve bir helikopter ambulans ile vakalara hizmet vermekteyiz.

Bakanlığımız tarafından 3 adet 4x4, 3 adet 4x2 olmak üzere toplamda 6 ambulans ilimize tahsis edilmiş olup ambulans filomuz 84’e yükselmiştir. Bakanımız ve İl Sağlık Müdürümüze desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yeni ambulanslarımız ilimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.