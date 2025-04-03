Kent genelinde bakım onarım çalışması yapan VEDAŞ, Van’ın merkez ilçesi Tuşba ilçesinin bir mahallesinde yarın (4 Nisan 2025) planlı bakım çalışmaları nedeniyle enerji kesintisinin olacağını bildirdi.
Söz konusu kesinti sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar yaklaşık 8 saat sürecek.
İşte enerji kesintisinin olacağı o mahalle;
TUSBA;
09.00-17.00 saatleri arasında Seyrantepe mahallesi Yeni Sanayi Sitesi civarında planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.
Kaynak: Wanhaber/ Mecnun Çali