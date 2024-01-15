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Doğu Anadolu Bölgesini 1 haftadan buyana etkisi altına kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sıfırın altında 46.4 derece ile 1990 yılında Türkiye'de bugüne kadar en düşük sıcaklığın ölçüldü. Kar kalınlığının yer yer 47 santimetreyi aştığı ilçede park halindeki araçlar, kara gömüldü.

Kar yağışının ardından etkisini göstermeye başlayan dondurucu soğuklar nedeniyle çarşı merkezinde bulunan iş yerlerinin çatılarda yaklaşık 1.5 metrelik buz sarkıtları sarkmaya başladı.