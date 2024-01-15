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Milli Eğitim Bakanlığı olarak en temel görevlerinden birinin, ülkenin birliği, beraberliği, bu ülkede yaşayan çocukların vatanlarına, milletlerine olan sevgisini, saygısını gelecek kuşaklara taşımak olduğunu vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"Bugün sabah Türkiye genelinde bütün okullarımızda çocuklarımızın bu duygularını taze tutacak, çocuklarımızın bu vatana sahip çıkma bilincini sağlayacak bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine, güvenlik güçlerimize baş sağlığı diliyorum. Allah bizlere böyle felaketler, böyle acılar bir daha yaşatmasın.

Şu mesajı da hep beraber vermiş olduk; 'Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle, vatandaşlarla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı da yapacaktır'. Bunu da herkes böylece bilsin."

İstanbul Şişli'de bulunan Nilüfer Hatun İlkokulu'nda düzenlenen törene katılan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de millet olarak acılı günler yaşadıklarını söyledi.

Yentür, "Şehitlerimiz, milletimizin emanetidir. Onlar daima yüreklerimizde, isimleriyle kurumlarımızda, okullarımızda yaşayacaklar. Biz biliyoruz ki onlar ölmediler, onlar cennete uçtular." dedi.

Şehit olan askerlerin al bayrağı yere düşürmemek için canlarını ortaya koyduğunu dile getiren Yentür, şehitlerin ülkeyi gençlere emanet bıraktığını kaydetti.

Murat Mücahit Yentür, bu nedenle çok çalışıp gayret ederek, bilimde, teknolojide, sanayide, edebiyatta ve her alanda bu milleti güçlü kılacaklarını ifade etti.

Öğrencilere yürekten inandıklarını aktaran Yentür, "Bu vatanın değerlerine yürekten bağlı, Cumhuriyet'i koruyacak ve yüceltecek gençler yetiştirmek bizim en önemli görevimizdir." diye konuştu.