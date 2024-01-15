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Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen imza gününde kitapseverlerle bir araya gelen Yazar Birol Duman, kitapları hakkında merak edilenleri de anlattı.

“Sosyalizmin Yüz Akı Marx’ın Dahiliği” ve “İslam Sisteminin Düşünce Yapısı” kitaplarının yazarı Birol Duman, okurlarla bir araya geldi. Duman, okur buluşmasında kapital toplum ve sınıfsız toplum konularını ele aldı. Duman, kitabına ilişkin merak edilenleri de okuyucusuyla paylaştı.

Söyleşide, kapitalizm ve komünizm gibi akımların ekonomik modellerinin uygulanabilirliğini tartışan Yazar Birol Duman, başarıyla uygulanan bir İslami ekonomik modelin, adil düzen oluşturmak adına çok daha elverişli olabileceğini söyledi.

Söyleşinin ardından okurlarıyla sohbet eden Yazar Duman, okurları için kitaplarını da imzalayarak hediye etti.