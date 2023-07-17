WanHaber - ÖZEL / Mehmet Salih Giyci

Artan maliyetlerle beraber Van'ın Erciş ilçesinde ekmek fiyatlarına yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Un fiyatlarının artması ile beraber Van'da ekmeğe beklenen zam ilk olarak Erciş'te uygulanmaya başlandı. Van Odalar Birliği Komisyonu'nun aldığı karara göre Van'ın Erciş ilçesinde ekmeğe yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Tüm ilçe başkanlarının katılım sağladığı komisyonda artan maliyetler göz önüne alınarak ekmeğe yüzde 50 oranında zam yapıldığı kaydedildi.

Van Erciş'te bugünden itibaren geçerli olmak üzere 210 gram somun ekmeğin fiyatı 4 liradan 6 liraya yükseltildi.

Van Erciş'te ekmeğe gelen zam hakkında konuşan Van Odalar Birliği Başkan Vekili Cabir Görmüş, "Artan maliyetlerle birlikte yapılan zam kaçınılmazdı. Biz tüm maliyetleri göz önüne alarak bu fiyatı belirledik. Umarım herkes için hayırlısı olur. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van Erciş'te ekmeğe gelen yüzde 50'lik zamdan sonra, Van kent merkezinde ekmeğe gelecek zammın bugünlerde açıklanması bekleniyor.