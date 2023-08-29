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Van'da Ocak ayında 58, Şubat ayında 74, Mart ayında 58, Nisan ayında 25, Mayıs ayında 115, Haziran ayında 87, Temmuz ayında 144 çek karşılıksız çıktı.

Van karşılıksız çek sayısı yüksekliği bazında bölgede ilk sırada yer aldı. Ocak - Temmuz döneminde Van'da 561, Erzurum'da 473, Elazığ'da 345, Muş'ta 336, Malatya'da 326, Bingöl'de 299, Kars'ta 227, Ağrı'da 213, Hakkâri'de 182, Bitlis'te 98, Iğdır'da 70, Erzincan'da 59, Tunceli'de 14, Ardahan'da ise 4 çek karşılıksız olarak değerlendirildi.

Karşılıksız çek sayısının yüksekten düşüğe göre kaydedildiği il sıralaması, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Bilecik, Bolu, Bursa, Düzce, Eskişehir, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ankara, Karaman, Konya, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Aksaray, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Amasya, Bartın, Çankırı, Çorum, Karabük, Kastamonu, Samsun, Sinop, Tokat, Zonguldak, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum olarak kayıtlara geçti.

BANKALARA İBRAZ EDİLEN ÇEK TUTARI YÜZDE 80 ARTTI

Bankalara, Ocak-Temmuz 2023'de ibraz edilen 494 bin keşideciye ait 10 milyon adet çekin toplam tutarı 2.309 milyar TL oldu. Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 8 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 10, çek tutarı ise yüzde 80 arttı.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK TUTARI ARTTI

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 10 bin keşideciye ait 81 bin adet çekin toplam tutarı 26 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 6.008 keşideciye ait toplam 4,2 milyar TL tutarındaki 13.664 adet çek daha sonra ödendi.

KARŞILIKSIZ İŞLEMİ YAPILAN ÇEK ADEDİNİN İBRAZ EDİLEN ÇEKLERE ORANI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE AZALDI

Temmuz ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak yüzde 1,4 ve adet olarak yüzde 0,9 oldu. 2023 yılı Ocak- Temmuz döneminde, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Van bölge gazetesi