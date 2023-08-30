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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Van Bölge Müdürlüğü, Van'da Temmuz ayında ihracatın %69,3 artarak 2,1 milyon dolar, ithalatın %375,2 artarak 3,0 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre TRB2 Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de ihracat artarken, Van ve Hakkari'de yine ithalat artarken, Bitlis ve Muş'ta ise azaldı.

Van'da ihracat %69,3 artarak 2,1 milyon dolar, ithalat %375,2 artarak 3,0 milyon dolar olurken, Muş'ta ihracat %46,6 artarak 12,4 milyon dolar, ithalat %38,7 azalarak 11,9 milyon dolar oldu. Bitlis'te ihracat %39,4 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %89,3 azalarak 0,02 milyon dolar olurken, Hakkari'de ihracat %80,3 artarak 12,5 milyon dolar, ithalat %83,4 artarak 13,6 milyon dolar oldu.

VAN'DA İHRACAT VE İTHALAT ARTTI

TÜİK'in verilerine göre TRB2 bölgesinde yer alan Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de ihracat artarken, ithalat ise Van ve Hakkari'de artış gösterirken, Bitlis ve Muş'ta ise azaldı. Van'da Haziran ayında, ihracat %22,4 azalarak 1,4 milyon dolar, ithalat %7,8 artarak 2,2 milyon dolar olurken, Temmuz ayında ise, ihracat %69,3 artarak 2,1 milyon dolar, ithalat %375,2 artarak 3,0 milyon dolar oldu.

Muş'ta Haziran ayında, ihracat %32,4 artarak 15,0 milyon dolar, ithalat %13,1 azalarak 26,5 milyon dolar olurken, Temmuz ayında ise, ihracat %46,6 artarak 12,4 milyon dolar, ithalat %38,7 azalarak 11,9 milyon dolar oldu.

Bitlis'te Haziran ayında, ihracat %63,8 azalarak 0,5 milyon dolar, ithalat %135,1 artarak 0,2 milyon dolar olurken, Temmuz ayında ise, ihracat %39,4 artarak 1,2 milyon dolar, ithalat %89,3 azalarak 0,02 milyon dolar oldu.

Hakkâri'de Haziran ayında ise, ihracat %51,4 azalarak 5,4 milyon dolar, ithalat %10,9 artarak 9,6 milyon dolar olurken, Temmuz ayında ise, ihracat %80,3 artarak 12,5 milyon dolar, ithalat %83,4 artarak 13,6 milyon dolar oldu.

İHRACAT %8,3, İTHALAT %10,5 ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,3 artarak 20 milyar 78 milyon dolar, ithalat %10,5 artarak 32 milyar 295 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,7 azalarak 143 milyar 287 milyon dolar, ithalat %5,0 artarak 216 milyar 827 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT %9,9, İTHALAT %24,1 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Temmuz ayında %9,9 artarak 16 milyar 821 milyon dolardan, 18 milyar 485 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %24,1 artarak 19 milyar 761 milyon dolardan, 24 milyar 520 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Temmuz ayında 6 milyar 35 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %17,6 artarak 43 milyar 5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %75,4 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI %14,2 ARTTI

Temmuz ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %14,2 artarak 10 milyar 702 milyon dolardan, 12 milyar 217 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Temmuz ayında %63,4 iken, 2023 Temmuz ayında %62,2'ye geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı %18,1 artarak 62 milyar 279 milyon dolardan, 73 milyar 539 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak-Temmuz döneminde %69,8 iken, 2023 yılının aynı döneminde %66,1'e geriledi.

İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %92,9 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Temmuz ayında imalat sanayinin payı %92,9, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %5,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,6 oldu. Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Temmuz ayında ara mallarının payı %69,5, sermaye mallarının payı %15,9 ve tüketim mallarının payı %14,6 oldu. İthalatta, 2023 Ocak-Temmuz döneminde ara mallarının payı %74,1, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %12,1 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 673 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 103 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 101 milyon dolar ile ABD, 978 milyon dolar ile Irak, 962 milyon dolar ile Birleşik Krallık takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,0'ını oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 12 milyar 378 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 8 milyar 489 milyon dolar ile ABD, 7 milyar 265 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 958 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 6 milyar 648 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %29,1'ini oluşturdu.

van bölge gazetesi