Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı kent genelinde yürüttüğü peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Kazım Karabekir Caddesi orta refüjünde bulunan 42 adet saksıda çiçeklendirme çalışması gerçekleştirildi. Çevre düzenleme ve estetik görünümün artırılması amacıyla yapılan çalışmalarda toplam 17 bin adet mevsimlik çiçek toprakla buluşturuldu.

Çalışmalar kapsamında sarı kadife, turuncu kadife ve camgüzeli türleri kullanılarak refüjlere renkli ve canlı bir görünüm kazandırıldı. Gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla cadde boyunca görsel bütünlük sağlanırken, kent estetiğine de katkı sunuldu.

Parklar, yeşil alanlar ve refüjlerde gerçekleştirilen bakım, onarım ve çiçeklendirme çalışmalarıyla şehrin daha modern ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmaların devam edeceği kaydedildi.