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TÜİK tarafından açıklanan Dış Ticaret İstatistiki verilerine göre Van 2023 yılında son 5 yılın en düşük ihracat rakamlarını görürken, ithalatta bir önceki yıla kıyasla yüzde 60,67 oranıyla rekor seviyede artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan düzenli aralıklarla açıklanan Dış Ticaret İstatistiki verilerine göre Van’da 2023 yılı ihracat gelirleri, 24 milyon 207 bin dolar olurken, ithalat rakamları 26 milyon 775 bin dolar olarak kaydedildi.

SON 5 YILIN EN DÜŞÜK İHRACAT RAKAMI

Van bazında son 5 yılın ihracat rakamları ele alındığında ise; 2019 yılında 49 milyon 591 bin dolar, 2020 yılında 25 milyon 358 bin dolar, 2021 yılında 25 milyon 337 bin dolar, 2022 yılında 26 milyon 196 bin dolar bandında ilerlediği görülüyor. 2023 ihracat oranları ise yıl sonunda 24 milyon 207 bin dolar olarak kaydedildi.

Açıklanan verilere göre 2022 yılında 26 milyon 196 bin dolar olan Van ili ihracat rakamı 2023 yılında yüzde 8,22’lik düşüş ile 24 milyon 207 milyon dolar oldu.

VAN 2023 YILINDA İHRACATTAN KAÇ MİLYON DOLAR KAZANDI

TÜİK İhracat verilerine göre 2023 ocak ayında 2 milyon 194 bin dolar, şubat ayında 2 milyon 158 bin dolar, mart ayında 2 milyon 529 bin dolar, nisan ayında 1 milyon 119 bin dolar, mayıs ayında 2 milyon 6 bin dolar, haziran ayında 1 milyon 408 bin dolar, temmuz ayında 2 milyon 70 bin dolar, ağustos ayında 1 milyon 708 bin dolar, eylül ayında 1 milyon 578 bin dolar, ekim ayında 2 milyon 41 bin dolar, kasım ayında 2 milyon 412 bin dolar, aralık ayında 2 milyon 984 bin dolar olmak üzere Van’ın ihracat gelirleri toplam 24 milyon 207 bin dolara ulaştı.

İTHALATTA YÜZDE 60,67 ORANINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

2022 yılında Van’da toplam 16 milyon 665 bin dolar değerinde ithalat yapılırken 2023 yılı ithalat rakamları 26 milyon 775 bin dolar bandına ulaştı. 2023 ithalat verileri 2022 verileriyle kıyaslandığında ithalat hacminde yüzde 60,67’lik rekor artış saptandı.

2023 YILINDA VAN’DA YAPILAN İTHALAT

TÜİK İthalat verilerine göre 2023 ocak ayında 1 milyon 550 bin dolar, şubat ayında 1 milyon 677 bin dolar, mart ayında 2 milyon 721 bin dolar, nisan ayında 2 milyon 663 bin dolar, mayıs ayında 2 milyon 677 bin dolar, haziran ayında 2 milyon 170 bin dolar, temmuz ayında 3 milyon 48 bin dolar, ağustos ayında 1 milyon 634 bin dolar, eylül ayında 2 milyon 435 bin dolar, ekim ayında 2 milyon 348 bin dolar, kasım ayında 2 milyon 291 bin dolar, aralık ayında 1 milyon 561 bin dolar olmak üzere Van’da toplam 26 milyon 775 bin dolarlık ithalat yapıldı.