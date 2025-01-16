Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı, Van’da hava kalitesinin; hava kirliliğine hassas grupların orta düzeyde etkilenebileceğini bildirdi.

Van’ın da aralarında bulunduğu hava kalitesi verilerinde partikül madde, kükürtdioksit, azotoksit, ozon ve karbonmonoksit parametreleri ölçümlenerek elde edilen sonuçlar raporlanıyor.

Güney Doğu Anadolu Temiz Hava Merkezi tarafından (THM) paylaşılan rapora göre Van’da PM10 (Partikül madde) 56 seviyesinde olurken, SO2’nin (Kükürt dioksit) 13 seviyesinde olduğu tespit edildi. Van’ın hava kirlilik raporunda CO, NO2 ve O3 değerlerine ait veriler ise raporda yer almadı.

Geçtiğimiz ay zaman zaman hava kirlilik oranı artış gösterse de ortalama 50 seviyesinde seyrederken yayımlanan en son verilere göre bu oran 6 kademe artış gösterdi.

Endüstriyel emisyonların yanı sıra araç emisyonları ve bunlara ek olarak kış aylarıyla beraber kömür ve benzeri maddelerin kullanımı da yine hava kirliliğini etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor.