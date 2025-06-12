Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2025 yılı Mayıs ayı uçuş verilerine göre Türkiye geneli havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının, iç hatlarda 85 bin 368, dış hatlarda ise 82 bin 587 olduğu açıklandı. Mayıs 2025’te toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle birlikte 215 bin 808'e ulaştığını aktarıldı.

2025 Mayıs ayında iç hat yolcu trafiğinin 8 milyon 480 bin 582, dış hat yolcu trafiğinin ise 12 milyon 677 bin 712 olarak gerçekleştiği açıklandı. Verilere göre direkt transit yolcularla birlikte toplam 21 milyon 170 bin 171 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı ayına göre, direkt transit dahil toplam yolcu trafiği yüzde 3,7 arttı. İç hatlarda 72 bin 792 ton, dış hatlarda 365 bin 71 ton olmak üzere taşınan yük miktarı toplamda 437 bin 863 tona ulaştı.

VAN VERİLERİ

DHMİ Genel Müdürlüğünce yayımlanan Havalimanı Karşılaştırmalı İstatistikleri Mayıs ayı 2025 verilerine göre, Van’da bir ayda kaç uçağın iniş – kalkış yaptığı da açıklandı.

‘Tüm uçak trafiği’ istatistiklerine göre Mayıs ayında Van Ferit Melen Havalimanında toplam bin 105 uçak iniş-kalkış yaptı. Bu uçakların 7 tanesi dış hat seferleri olurken, bin 98 tanesi ise iç hat seferleri oldu. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde ise Van’da iniş-kalkış yapan uçak sayısı bin 376 olarak açıklanmıştı.

2025 yılı Mayıs ayı verilerine göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı ise 104 bin 142 olarak açıklandı. Bu yolcuların 103 bin 507’si iç hat, bin 635’i ise dış hat yolcusu olarak kayıtlarda yer aldı.

2024 yılının aynı döneminde Van’a iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 131 bin 88 olarak açıklanmıştı. Van’da hava yolu üzerinden seyahat yapan yolcuların sayısı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 20.55 oranında düşüş gösterdi. Van Ferit Melen Havalimanı'nın tadilat için kısmi kapanmaya girmesi de yolcu sayısında düşüşe neden oldu.

Mayıs 2025’te Van Ferit Melen Havalimanına 619 ticari uçak iniş-kalkış yaptı. Van Ferit Melen Havalimanında Mayıs 2025’te 82 uçak ise kargo uçağı olarak iniş-kalkış yaptı.