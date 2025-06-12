Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sanayi tesislerinin baca çıkışlarını anlık takip eden Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile hava kirliliğine neden olan işletmelere yönelik denetimler devam ediyor.

Bakanlık, sahada yaptığı periyodik denetimlerin yanı sıra Sürekli İzleme Merkezi ile Türkiye genelindeki 414 sanayi tesisi ve 802 bacadaki emisyon değerlerini Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile 7 gün 24 saat anlık izliyor.

Bu kapsamda, yasal sınır aşımları Sürekli İzleme Merkezine rapor edilen baca gazı emisyon değerlerinin incelenmesi sonucunda, mayısta hava kirliliğine neden oldukları tespit edilen 53 tesise, 38 milyon 114 bin 589 lira idari ceza uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Çevremizi korumak için gece gündüz çalışıyor, hava kirliliğiyle mücadelede taviz vermiyoruz. Kurallara uymayan sanayi tesislerine gerekli cezaları uyguladık. Denetimlerimizi her alanda artıracağız. Halkımızın sağlığı ve doğamız için mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.