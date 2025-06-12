Türkiye genelinde kütüphane sayısı; 2024 yılında 1 Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 1 Milli Kütüphane, bin 301 halk kütüphanesi, 637 üniversite kütüphanesi ile 42 bin 889 örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanesi olmak üzere toplam 44 bin 829 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı kütüphane istatistiklerine göre Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi kitap sayısı 2024 yılında yüzde 3,2 artarak 2 milyon 613 bin 965 oldu.

Bir önceki yıla göre kitap sayıları Milli Kütüphanede yüzde 8,3 artarak 1 milyon 829 bin 534 oldu. Kitap sayıları; üniversite kütüphanelerinde yüzde 3,5 artarak 22 milyon 420 bin 99, halk kütüphanelerinde yüzde 3,6 artarak 25 milyon 82 bin 260, örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphanelerinde yüzde 5,4 azalarak 65 milyon 227 bin 96’ya ulaştı.

VAN’DAKİ DURUM

TÜİK verilerine göre Van'da 705 kütüphane ve 61 zenginleştirilmiş kütüphane olmak üzere toplam 766 kütüphane bulunuyor.

Van'da eğitim kurumlarındaki kütüphane ve kitap sayıları dikkat çekiyor. Resmi okullarda toplam 687 kütüphane bulunurken, özel okullarda bu sayı 41, özel kurslarda ise 38 olarak kaydedildi. Resmi okul kütüphanelerinde 1 milyon 8 bin 94 kitap bulunurken, özel okullarda 30 bin 326, özel kurslarda ise bin 817 kitap bulunuyor.

Van’daki 766 kütüphanede 1 milyon 40 bin 237 kitap, 3 bin 579 süreli yayın, 600 CD, 376 DVD, 4 bin 907 afiş, atlas, harita vb., 184 bilgisayar, 47 etkileşimli tahta, 77 satranç, 203 zeka oyunları olmak üzere toplam 1 milyon 45 bin 230 materyal bulunuyor.