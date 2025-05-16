Nesine 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off 2. Turunda Artı Değer Van Spor FK, deplasmanda Motolux 68 Aksarayspor’la karışılaşacak.

Play-Off 2. Tur ilk maçında evinde Motolux 68 Aksarayspor’u konuk eden kırmızı siyahlı temsilcimiz, rakibi ile 2-2 berabere kalarak avantaj yitirmişti. Ancak temsilcimiz rakibini deplasmanda mağlup ederek üst tura çıkmayı arzuluyor.

Zorlu geçmesi beklenen rövanş maçı bugün saat 16.00’da Aksaray Dağılgan Stadında oynanacak. Ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı karşılaşma heyecanla beklenmeye başlandı.

Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma için Vanlıların adeta gözü kulağı Aksaray’da olacak. HT Spor TV ekranlarından canlı yayınlanacak karşılaşma için kentte heyecan dorukta.

VAN’DA DEV EKRAN KURULDU

Vanspor sevdalısı taraftarların heyecanla takip edeceği rövanş karşılaşması öncesi Van kent meydanında dev ekran kuruldu. Van’da maç heyecanını birlikte yaşamak isteyen taraftarlar zorlu mücadeleyi kent meydanında kurulan dev ekrandan takip edecek.

Saat 16.00’da oynanacak karşılaşma için Cumhuriyet Caddesi yanında yer alan Kent Meydanında hazırlıklar sürüyor. Dev ekranın kurulduğu meydana sandalyeler de bırakıldı. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımda, “‘Sen yoksan bir eksiğiz’, Kent Meydanına tüm halkımız davetlidir.” denildi.

Play-Off 2. Tur rövanş karşılaşmasında galip gelen takım 3. Tura yükselecek ve Çimentaş Elazığspor ile karşılaşacak.