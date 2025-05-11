Doğal gaz dağıtım şirketlerinin abone ve serbest tüketici sayılarının illere göre dağılımını gösteren verilere göre ülke genelindeki toplam abone sayısı 21 milyon 155 bin 929 olarak açıklandı. Bu dönemde ülke genelinde toplam serbest tüketici sayısı ise 821 bin 926 oldu.

EPDK verilerinde yer alan bilgilere göre doğal gaz abone sayısının en fazla olduğu il 5 milyon 552 bin 807 ile İstanbul olurken, aynı dönemde en az doğal gaz abone sayısına sahip il ise 11 bin 326 ile Ardahan oldu.

EPDK'nın yayımladığı güncel verilere göre, Van'da doğal gaz abone sayısı 158 bin 133’e yükseldi. Aynı dönemde, Van’daki doğal gaz serbest tüketici sayısı ise 8 bin 376 olarak açıklandı.

Bir önceki döneme kıyasla, Van’da doğal gaz abone sayısında yüzde 0,20’lik bir artış yaşandı. Daha önceki dönemde, Van’ın doğal gaz abone sayısı 157 bin 822 olarak resmi kayıtlarda yer almıştı.

Bu dönemde doğal gaz dağıtım şirketlerinde nihai tüketiciye satılan doğal gaz miktarına bakıldığında ise Aksa Van Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketinin satış miktarı 56,22 Milyon Sm3 olurken, ülke içindeki satış payı ise yüzde 1,07 oldu.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Elazığ ve Erzurum’dan sonra en fazla doğal gaz abone sayısına sahip üçüncü il oldu.