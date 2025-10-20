Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılına ait Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri verilerine göre; Gayrisafi yurt içi Ar-Ge harcamasının GSYH içindeki oranı 2023 yılında yüzde 1,39 iken, 2024 yılında 44 trilyon 587 milyar 225 milyon TL'lik GSYH içindeki oranı yüzde 1,46 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzeye göre 2024 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek olduğu bölge toplam Ar-Ge harcamasının yüzde 33,4'ünü gerçekleştiren TR10 (İstanbul) iken, bunu yüzde 27,8 ile TR51 (Ankara) ve yüzde 9,4 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi takip etti.

Toplam Ar-Ge personel sayısının yüzde 32,6'sı TR10 (İstanbul), yüzde 19,2'si TR51 (Ankara) ve yüzde 8,3'ü TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesinde istihdam edildi.

Van’ın da aralarında bulunduğu TRB2 Bölgesi’nde 2024 yılında yapılan toplam Ar-Ge harcama miktarı 3 milyar 473 milyon 8 bin 479 TL oldu. TRB2 Bölgesi’nde yapılan Ar-Ge çalışmalarının toplam insan kaynağı ise 2 bin 807 olarak kayıtlarda yer aldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 2. düzeye göre gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması verilerine göre, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’nin yer aldığı TRB2 Bölgesi, 2024 yılında Ar-Ge harcamalarının en az olduğu beşinci bölge olarak sıralandı. 2023 yılında ise TRB2 Bölgesi’nde Ar-Ge harcamalarına yönelik açıklanan miktar 1 milyar 926 milyon 105 bin 884 TL olmuştu.