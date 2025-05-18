VEDAŞ, planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Van’ın Tuşba, Edremit ve Gürpınar ilçelerindeki bazı mahallelerde bugün enerji kesintisi uygulanacak.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Seyrantepe Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Taşkonak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Yolaşan, Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.