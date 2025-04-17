Planlı çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Edremit, Erciş, Gürpınar, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerindeki birçok mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Taşkonak, Elmalık ve Yeni mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 12.00 Saatleri arasında; Andaç, Gölkaşı ve Mülk Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Bucakönü, Çetintaş, Çobandüzü, Düvenci, Ekiciler, Kocapınar, Pınarlı, Uncular ve Yetişen Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan, Akdoğu, Alnıak, Arındı, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bozyiğit, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Cevizalan, Çörekli, Cumhuriyet, Dağseven, Değirmendüzü, Dikbıyık, Dolaylı, Doluçıkın, Erkaldı, Geçerli, Geziyurt, Giyimli, Gölardı ve Günbaşı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

14.00 – 16.00 Saatleri arasında; Akbulut, Akpınar, Aşağıkaymaz, Çakınlı, Çavuştepe, Cumhuriyet, Hoşap, Koyunyatağı, Ortaköy, Otbiçer, Parmakkapı, Sakalar, Yatağan ve Yukarıkaymaz Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Gündoğan, Kızıltaş, Çayırbaşı, Çiçekli, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak, Köklü ve Köprüler Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 12.00 Saatleri arasında: Aladüz Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Çakmak, Balaklı ve Yalındüz Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Aksorguç, Aşağıakçagül, Aşağıbalçıklı, Aşağıkoçkıran, Aşağıtulgalı, Aşağıyorganlı, Bodurağaç, Çavuşlar, Çırakköy, Çubuklu, Damlacık, Dönerdere, Dorutay, Eğribelen, Günyüzlü, Hacıali, Mehmetalan, Oymaklı, Sağmalı, Seydibey, Sugeçer, Yarımkaya, Yavuzlar, Yukarıbalçıklı, Yukarıtulgalı, Yukarıyorganlı, Yumruklu Aşağıkoçkıran, Çavuşlar, Damlacık, Eğribelen, Günyüzlü, Oymaklı ve Yukarıbalçıklı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Bakışık ve Mahmudiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.