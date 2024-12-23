1939 ile 2023 yıllarını kapsayan hava olaylarının ele alındığı istatistiklerde elde edilen ortalama değere sahip veriler paylaşıldı.

84 yıllık iklim istatistiklerinin paylaşıldığı rapora göre Van’da ortalama sıcaklık yıllık 9.5 derece olarak kayıtlara geçerken, en yüksek ortalama sıcaklık değeri ise 22,3 derece ile Temmuz aylarına ait oldu.

Van’da yıllık ortalama en yüksek sıcaklık değerleri 15 derece, aylık olarak ise 28,5 derece ile en yüksek sıcaklık değere sahip ay Ağustos ayları oldu.

Van’ın 84 yıllık iklim verilerinde ortalama en düşük sıcaklık derecesi 3.8 olurken, sıcaklığın en düşük olduğu ay ise ortalama -7,5 derece ile Ocak ayları olarak açıklandı.

1939 ile 2023 yılları arasında Van’da ortalama güneşlenme süresi yıllık bazda 7.9 saat olurken, ortalama güneşlenme süresinin en fazla olduğu ay ise 12,1 saat ile Temmuz ayları olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da 84 yıl içerisinde ortalama yağışlı gün sayısı yıllık bazda 93,4 oldu. Van’da ortalama yağışlı gün sayısının en yüksek olduğu ay ise 12,20 ile Nisan ayları olarak açıklandı.

Van’da toplam yağış miktarı ortalaması yıllık 393,2 milimetre olurken, en yüksek yağış miktarına sahip ay da 54,9 milimetre ile Nisan ayları oldu.