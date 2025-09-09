İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı Ocak-Ağustos dönemine ait trafik verilerine göre Türkiye’de 251 bin 442 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Ocak-Ağustos döneminde kayıt altına alınan resmi bilgilere göre Türkiye genelinde 189 bin 136 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu dönemde meydana gelen kazalarda bin 670 kişi yaşamını yitirdi.

Aynı dönemde ülke genelinde 270 bin 467 kişinin ise meydana gelen trafik kazalarında yaralandığı kaydedildi.

Van, 2025 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde Türkiye genelinde meydana gelen trafik kazalarında olay yerinde en fazla can kaybı veren 25. il oldu. En fazla can kaybı 122 ile Ankara’da meydana geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından raporlanan verilere göre Van’da 8 aylık periyotta bin 388 ölümlü-yaralanmalı kaza gerçekleşti. Aynı dönemde Van’da, bin 753 maddi hasarlı kazanın meydana geldiği kayıtlarda yer aldı.

Ocak-Ağustos döneminde Van’da meydana gelen bu kazalarda 21 vatandaş olay yerinde yaşamını yitirirken, 2 bin 387 vatandaşın ise yaralandığı kaydedildi.

Malatya, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 25 can kaybıyla trafik kazalarında en yüksek ölüm oranına sahip il olurken, Van ve Erzurum 21’er can kaybıyla bölgede ikinci sırada yer aldı.

Trafik bülteninde belirtilen ölü sayısı, yalnızca kaza anında hayatını kaybeden kişileri içeriyor.