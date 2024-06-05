Uzun süredir planlı bakım onarım çalışmaları nedeniyle Van merkez ve diğer ilçelerde planlı elektrik kesintileri yaşanıyor. VEDAŞ yarın da (05.06.2024) planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında Van’ın 7 ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Planlı çalışmalar kapsamında 6 Haziran Perşembe günü Muradiye, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Erciş, Saray ve Gürpınar ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.

İşte kesintinin yaşanacağı o ilçeler ve bağlı mahalleler;

MURADİYE:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Gönderme Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akınlar, Kurubaş, Şabaniye, Dönemeç, Gölkaşı Mahallesinde, Süphan Mahallesi Ve Buna Bağlı Sokaklarda planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bostaniçi, Esenler, Vali Mithat Bey, Yeni Mahalle, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Fırat, Karşıyaka, Hacıbekir, Kevenli, Karpuzalan Ve Kıratlı Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 18.00 saatleri arasında; Ağzıkara, Aktaş, Arıtoprak, Aşağıçitli, Baklatepe, Beşçatak, Çalımlı, Değirmenarkı, Dereüstü, Dibekli, Erçek, Gövelek, Irgat, Karakoç, Kaymaklı, Ortanca, Yalınağaç, Yatıksırt, Yukarıgüneyce Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akköprü Mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00 – 18.00 saatleri arasında; Alabayır, Beyüzümü, Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca, Yalnızağaç Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çelebibağı, Bozyaka, Bucakönü, Çetintaş, Çobandüzü, Gültepe, Gümüşoluk, Kırkpınar, Kocapınar, Uncular, Yukarıakçagedik, Örene, Görüşlü Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

11.00 – 18.00 saatleri arasında; Salihiye Mah.Özdemirhan Oglu Cad.Vanyolu Mah. Vanyolu Kanterler Cad. planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Koçbaşı Köyünde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Arındı, Çatakdibi, Doluçıkın, Tutak Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.