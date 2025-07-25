Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan Tapu İşlem İstatistiklerine göre ülkemiz genelinde 2025 yılı ilk yarısında gerçekleşen toplam işlem sayısı 10 milyon 165 bin 21 oldu. Bu dönemde gerçekleşen toplam tapu harcı 71 milyar 342 milyon 748 bin 713 lira olarak kayıtlarda yer aldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Van’da 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise toplam 87 bin 775 tapu işlemi gerçekleşti. Bu dönemde gerçekleşen tapu işlemlerinden elde edilen harç miktarı ise 230 milyon 219 bin 993 lira olarak açıklandı.

VAN’DAKİ İŞLEM SAYILARI VE NEDENLERİ

Van’da 2025 yılının ilk altı ayında 12 bin 351 tapu satış işlemi gerçekleşirken, 4 bin 926 ipotek, 858 intikal, 572 ayırma, 578 düzeltme, 351 kamulaştırma, 128 birleştirme, 17 bağış, 18 trampa, 65 taksim işlemi yapıldı. Van’da 67 bin 408 işlem ise farklı nedenlerden gerçekleşti.

TAPU İŞLEMLERİNDEN ALINAN HARÇ MİKTARLARI

Van’da 2025 yılının ilk yarısında 215 milyon 770 bin 519 lira satış harcı olarak kayıtlara geçerken, ayırma işlemleri için alınan harç miktarı 2 milyon 727 bin 295 lira, ipotek için 1 milyon 752 bin 516 lira, birleştirme için 1 milyon 143 bin 754 lira, düzeltme için 1 milyon 88 bin 724 lira, diğer satışlar için geçekleşen işlem ücreti ise 4 milyon 531 bin 731 lira oldu.

Aynı dönemde Van’da taksim için alınan toplam işlem ücreti 933 bin 26 lira, kamulaştırma için 813 bin 817 lira, 6361 sayılı yasaya göre alınan toplam işlem ücreti 591 bin 500, trampa için alınan işlem ücreti 328 bin 297 lira, intikal için 203 bin 388 lira, bağış için ise 187 bin 563 lira olarak raporlandı.