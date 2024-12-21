Meteoroloji, Pazar günü için hava tahminini açıkladı. Tahminlere göre yarın Van’ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olacak.
Tahminlere göre yarın Bahçesaray, Çaldıran, Erciş, Muradiye ve Gevaş ilçelerinde kar görülecek. Meteorolojik tahminlere göre Pazartesi ve Salı günü de Van’ın birçok ilçesinde kar yağışı bekleniyor.
Van’da yarın beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Çok bulutlu
Tuşba: Çok bulutlu
Edremit: Çok bulutlu
Bahçesaray: Kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu
Çaldıran: Kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu
Erciş: Kar yağışlı
Gevaş: Kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu
Muradiye: Kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu
Saray: Çok bulutlu
Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin