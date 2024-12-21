Meteoroloji, Pazar günü için hava tahminini açıkladı. Tahminlere göre yarın Van’ın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili olacak.

Tahminlere göre yarın Bahçesaray, Çaldıran, Erciş, Muradiye ve Gevaş ilçelerinde kar görülecek. Meteorolojik tahminlere göre Pazartesi ve Salı günü de Van’ın birçok ilçesinde kar yağışı bekleniyor.

Van’da yarın beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu

Tuşba: Çok bulutlu

Edremit: Çok bulutlu

Bahçesaray: Kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu

Çaldıran: Kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu

Erciş: Kar yağışlı

Gevaş: Kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu

Muradiye: Kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu

Saray: Çok bulutlu