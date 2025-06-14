Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılı Ocak-Mayıs arasında 85 milyon 420 bin 438 kişi hava yolunu kullandı.

DHMİ tarafından açıklanan rapora göre 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde Van’da ise 631 bin 172 kişi hava yolunu kullandı. Van’da bu dönemde 627 bin 397 kişi iç hatları tercih ederken, 3 bin 775 kişi ise dış hatları tercih etti. Van’da geçtiğimiz yılın aynı döneminde 681 bin 383 yolcu hava yolunu kullanmıştı.

Van Ferit Melen Havalimanı’nda 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde 631 bin 172 yolcu hava yolunu kullanırken, 2024’ün aynı döneminde bu sayı 681 bin 383 olarak kaydedilmişti. Bu verilere göre, Van’ın havayolu yolcu sayısında yüzde 7,37’lik bir düşüş yaşandı.

Türkiye genelinde Ocak-Mayıs döneminde 683 bin 763 uçak havalanırken, Van’da ise 6 bin 699 uçak havalandı. Aynı dönemde ülke genelinde havalimanlarına iniş-kalkış yapan ticari uçak sayısı 536 bin 975, Van’da ise 3 bin 801 oldu.

Bu dönemde Türkiye genelinde hava yolu ile taşınan kargo miktarı 818 bin 674 ton olurken, Van’da ise 367 ton olarak açıklandı.