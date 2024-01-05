Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'ın Çatak, Muradiye, Bahçesaray ve Saray ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Eğitime ara veren ilçelerin kaymakamlıklarından yapılan o açıklamalar:

ÇATAK

İlçemizde Görentaş mahallesi bölgesindeki yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi sebebiyle Görentaş bölgesinde 05.01.2024 Cuma günü Eğitim Öğretime 1 gün ara verilmiştir.

SARAY

Saray İlçemizde yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel,örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 05/01/2024 Cuma günü 1 (BİR) GÜN süre ile eğitime ara verilmiştir.

BAHÇESARAY

Bahçesaray ilçemizde özellikler kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı ve tipinin devam etmesi sebebiyle 05.01.2024 Cuma günü taşımalı eğitime ve kırsal mahallelerdeki eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir.

MURADİYE

İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 5 Ocak 2024 Cuma günü Eğitim-Öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.