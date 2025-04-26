Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden Edremit, Tuşba ve Gürpınar ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan o mahalleler;

EDREMİT:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Taşkonak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt ve Yeşilsu Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.