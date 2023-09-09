WanHaber – ÖZEL
Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin(VEDAŞ), planlı bakım onarım çalışmaları devam ediyor.
VEDAŞ, Van’ın 3 ilçesinde planlı bakım onarım çalışması kapsamında bugün elektrik kesintisi uygulayacak.
İşte kesintinin yaşanacağı yerler ve saatleri
EDREMİT:
16:00- 18:00 saatleri arası; Kurubaş Mahallesi ve bağlı tüm sokaklar, Kurubaş Afad Konutları, Kurubaş Köy Yolu ile Selahattin Eyubi Mahallesi’ne bağlı Kanalyolu 2.-3. Sokakları
ÇALDIRAN:
09:00- 17:00 saatleri arası; Kelereş, Tepeli Mezrası, Sakızlı Mezrası
14:00-16:00 saatleri arası; Buğulukaynak Köyü, Salahane Köyü, Kilimli Köyü, Yaykılıç Köyü, İsmailbaba Köyü, Beydoğan Köyü, Yukarı Dikme Köyü, Aşağı ve Yukarı Çilli Mezraları
16:00-18:00 saatleri arası ise Burçakalan Köyü, Hangedik Köyü, Toprakseven Köyü, Alakaya Köyü, Başeğmez Köyü, Burçakalan Üçevler Mezrası, Değirmen Mezrası, Hangedik Karakolu, Demircik Köyü, Aşağı Mutlu Köyü
SARAY:
10:00-12:00 saatleri arası; Atatürk Mahallesi, Feritmelen Mahallesi, Kazımpaşa Mahallesi, Mahmudiye Mahallesi
Haber: Mehmet Salih Giyci