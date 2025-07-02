Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024 çalışma hayatı istatistiklerini yayımladı. Raporda, işçi sendikaları ile işverenler arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) öne çıktı. Çalışma koşulları, ücretler ve sosyal hakları düzenleyen TİS verileri arasında Van’a ait bilgiler de yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024 yılında toplu iş sözleşmesi (TİS) verilerine göre Van’da toplam 40 toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Bu kapsamda 147 işyerinde 6 bin 573 işçi, haklarını güvence altına alan anlaşmalara imza attı. Aynı dönemde sendikalı işçi sayısı ise 5 bin 106 olarak raporlandı Van, 2024 yılında Türkiye’de en fazla toplu iş sözleşmesi imzalanan 17’nci il oldu.

Türkiye genelinde ise 2024 yılında 2 bin 697 işyerinden 940 bin 971 işçi toplu iş sözleşmesine imza atarken, bu dönemde 739 bin 820 sendikalı işçi olduğu raporlandı.

İmzalanan toplu iş sözleşmeleri, işçilerin ücret, sosyal haklar ve çalışma koşulları gibi konularda önemli kazanımlar elde etmesini olanak sağladı.