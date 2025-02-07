Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında yarın Van’ın 2 ilçesindeki bazı mahallelerde enerji kesintisi yaşanacak.

Kesintiler saat 09.00’da başlayacak ve 17.00’ye kadar devam edecek. VEDAŞ’ın yapacağı planlı bakım onarım çalışmaları çerçevesinde kesintiler Van’ın Erciş ve Özalp ilçelerindeki mahalleleri etkileyecek.

İşte kesintiden etkilenecek o mahalleler;

ERCİŞ:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beyazıt, Çobandüzü, Kadirasker, Keklikova, Kocapınar, Salihiye, Salmanağa Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Çubuklu, Dağdeviren, Mehmetalan, Şehittepe Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.